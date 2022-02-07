Giresun esnafı da elektrik faturalarına isyan etti

Mustafa ÖZTÜRK



GİRESUN - Öz Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Ayhan, elektrik zamlarını mum ışığında yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti. Ayhan, esnaf ve sanatkarın kira, vergi, sigorta gibi önemli ödemelerini unutarak, yüklü miktarda gelen elektrik faturalarını ödemenin derdine düştüğünü bildirdi.

Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 127’yi bulan zammın zaten ayakta durmakta zorlanan esnafın belini büktüğünü belirten Ayhan, esnafın ve sanatkarın çığlığına kulak verilmesini, elektrik zammının geri çekilmesini istedi.

Ayhan, yılbaşından önce 500 lira elektrik faturası gelen işyerlerine yeni yılda bin 500 lira, bin lira gelen işyerlerine 3 bin lira, 10 bin lira gelen işyerlerine ise 30 bin lira fatura geldiğinin altını çizerek, “Ne küçük esnaf nede diğer işletmeler bu elektrik faturalarını ne ödeye bilir nede altından kalkabilir. Esnaf ve işletmeler tabiri caizse teknoloji ve milenyum çağında karanlığa doğru sürükleniyor. Küçük esnaf ve sanatkar özellikle günlerin kısa olduğu bu günlerde aydınlatmasını açmayacak mı? Üşümemek için elektrikli sobasını ve klimasını yakmayacak mı? Ne yazık ki, birçok esnafımız kepengini geç açıp, erken kapatmamaya başladı. Elektrik tüketimi yüksek olan işletmeler ise kara kara düşünüyor. Esnaf fahiş elektrik faturalarıyla nasıl mücadele edecek? İktidarı ve muhalefeti bu konuda acilen göreve davet ediyoruz. Esnaf ve sanatkar bu ülkenin bekası ve mihenk taşıdır. Esnaf ve sanatkar olmazsa ülkede hiçbir şey yolunda gitmez. Bu ülkenin bekçileri esnaflardır. Ama artık esnaf ve sanatkar dükkanını açamaz, evinden dışarı çıkamaz, elektriğini yakamaz, aracına binemez, temel tüketim maddelerini alamaz, yaşayamaz hale gelmiştir” dedi.

Elektrik faturaların zulme dönüştüğünü belirten Ayhan şöyle konuştu; “Anayasanın 73. Maddesi, “Devlet küçük esnaf ve sanatkarını koruyup, kollayıcı tedbirleri alır der” biz anayasanın bize tanımış olduğu haklarımızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Esnafın kendi ayaktaları üzerinde durabilmesini istiyoruz. Esnafa ve vatandaşa bu zulmü reva görenler, mutlaka bir gün bunların karşısında çok büyük hesap verecek ve ezilecektir. İktidar milletvekili ve yetkililerine sesleniyorum, bu artık bir zulümdür, ödeme veya fatura değildir. Herkese bir zulümdür. Bundan bir an önce geri adım atılmasını istiyor ve bekliyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.”