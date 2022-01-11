Giresun, fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı

Osman ŞİŞKO



GİRESUN - Tirebolu 24 markasıyla çay üreten Tirebolu Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şahin, hammadde ihtiyaçlarını, Türkiye’nin çay üretim merkezi olan Artvin, Rize ve Trabzon dışından Giresun’dan karşıladıklarını belirtti. Giresun’un fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı olduğunu dile getiren Şahin, “Türkiye’de fındık üretiminde büyük pay sahibi olan Giresun’da çay üretimi de her geçen gün artıyor. Türkiye’nin fındık üretiminde büyük pay sahibi Giresun, çay üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor” dedi. Kentte 2002’de 7 bin ton olan çay üretiminin bugün 30 bin tonun üzerine çıktığını kaydeden Şahin, “Bugün Giresun’un çoğunlukla doğusunda 15 bin civarında çay üreticisi ve 10 tane de çay üretim fabrikası bulunuyor. Biz hammadde ihtiyacımızı Giresun’un Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinden sağlıyoruz. İlk bakışta bu durum bir dezavantaj gibi görünse de sağladığı avantajlar bizler için daha fazla. Bu avantajların başında bu bölgenin yağış rejimi, toprak yapısı ve diğer bölgelere oranla daha genç dikim çay üretim sahalarının bulunması geliyor. Bu özellikler üretilen çaylarda kaliteyi artırıyor ve markamızın sektörde bir adım öne çıkmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.

“Pandemide büyüdük, bu yıl tesis yatırımı yapacağız”

Giresun’da Espiye ve Eynesil arasındaki bölgede üretilen çayın, bölgenin çay üretilen diğer yerlerinden daha fazla güneş görmesi nedeniyle aromasının da daha farklı olduğunu belirten Yusuf Şahin, “Tirebolu 42 Çay, yıllarca ağırlıklı olarak bölgede tüketiliyordu şimdi birçok Avrupa Birliği ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu ülkelerine ihracat ediliyor” dedi. 1993 yılından bugüne, çay sektöründe Giresun’un Tirebolu İlçesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi: “Tesisimiz günlük 80 ton yaş çay işleme ve günlük 20 ton kuru çay paketleme kapasitesine sahip. Sezonda çalışan sayımız 100 kişiyi buluyor. Ürün gamımızı tüketicilerimizin beklentileri doğrultusunda oluşturuyoruz.”

2021 yılına, pazarlamayı genişletip üretim kapasitesini artırma hedefiyle başladıklarını dile getiren Yusuf Şahin, “Pandemide satışlarımızda gözle görülür bir artış oldu. Bunu salgın sonrasında da sürdürebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda bu yıl içinde kapasite artırmaya yönelik makine yenileme ve yeni bir işleme tesisi açma projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

“Yeni ürünlerimiz raflara girecek”

Tirebolu 42 Çay olarak Ar-Ge’ye önem verdiklerine dikkat çeken Yusuf Şahin, şunları söyledi: “Tüketici talepleri ve Ar-Ge ekibimizin çalışmaları doğrultusunda hareket ediyoruz. Çay, toplumumuz tarafından çokça tüketilen ve damak tadına hitap eden bir ürün. Buradaki temel hedefimiz, kaliteli yaş çayları alıp, işleyip, tüketicilerin damak zevkine uygun optimum tadı yakalamak. Bunun yanı sıra yeni ambalaj ve ürün geliştirmeleri yaparak sektörde takip eden değil takip edilen firma olmak da bizler için önemli. 2022 yılı içerisinde de Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni ürünlerimiz raflardaki yerini alacaktır.”