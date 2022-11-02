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Giresun Üniversitesi akademik personel alacak

Giresun Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 30 Öğretim Üyesi alacak.

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

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