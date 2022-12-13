Giresun’da tersine göç için OSB yatırımı kaçınılmaz

Giresun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2021 verilerine göre Giresun’dan il dışına göç veren ilçelerin başında Görele’nin geldiğini ve bu oranın nüfus kütüğüne kayıtlıların yüzde 80’ini kapsadığını ifade etti. Eynesil bölgesinin de göç veren ilçeler arasında üst sıralarda yer aldığını belirtti. Çakırmelikoğlu, Giresun’un göç veren bir vilayet olmakla birlikte bölgenin geri kalmışlığına dur demek ve üretim kapasitesi olan bir yörenin nitelikli bir OSB ile önünü açmanın şart olduğunu vurguladı Bugün il merkezi ve Bulancak bölgesi sanayi altyapısının hedeflenen ölçüde olmasa da ciddi bir aşama kaydettiğini aktardı. Giresun’un doğu yakasında planlanan iki OSB yatırımından Eynesil-Tirebolu projesi kadar Görele yatırımının da ciddi ihtiyaç içerdiğini dile getiren Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na hazırlattıkları Giresun’un doğu ilçelerine yönelik Organize Sanayi Bölgesi sahaları için iki alternatif oluşturulması ve akabinde Espiye-Tirebolu OSB yatırımının kuruluşu gibi Görele (Çavuşlu) OSB yatırımının da 2022 sonu ile mutlak tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Hasan Çakırmelikoğlu, kamu arazisi üzerine planlanan ve kamulaştırma gibi bir sorunu olmayan Görele-Çavuşlu Organize Sanayi Bölgesi projesinin altyapı yatırım çalışmalarının da azami 2023 yılı içinde başlatılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin değişik illerinde Görele nüfus kütüğüne kayıtlı 122 bin, Eynesil’e kayıtlı ise 46 bin vatandaşın hayat mücadelesi verdiği ve bu kişilerin sadece 40 bininin Giresun sınırları içinde ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Çakırmelikoğlu, “Yüzde 80’i bulan nüfus göçünün temel sebebi işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. Bu ölçekte Görele ve yöresine yatırım talebinin bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi için yetkili kurum ve siyasilerin acilen süreci hızlandırması şarttır” diye konuştu.

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