"Girişimci kadının finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak düzenleme gelmeli"

Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri almasını isteyen temsilciler, kadınları hesaba katmadan bir ekonomik hikaye yazmanın mümkün olamayacağının altını çiziyor.

Kadınların işgücüne katılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan iş dünyasının kadın sivil toplum kuruluşları (STK), kadın girişimcilerin önündeki en büyük engellerin arasında finansmana erişim, pazara erişim, rol model eksikliği, eğitim, bilgi eksikliği gibi sorunların yer aldığını dile getiriyor. Kadınların da erkekler kadar iş yaşamında var olması için fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini vurgulayan STK’lar, Kadın girişimcilerin sanayiye de yatırım yapabileceğinin altını çiziyor. Temsilciler, bu noktada ‘kadın işi’ ve ‘erkek işi’ gibi kavramların da artık terkedilmesini istiyor.

Öte yandan kadın istihdamını artırmak için kadın çalışana öncelik veren firmaların daha fazla desteklenmesinin önem taşıdığını belirten STK’lar, çalışanlara cinsiyet gözetmeksizin eşit hak ve çalışma şartları sağlanmasının önemine işaret ediyor. Kadınların üst düzey yönetimlerde daha fazla görünür hale gelmesi gerektiğini vurgulayan temsilciler, kadınların işgücüne daha fazla katılması ve girişimci olabilmesi için önerilerini DÜNYA’ya anlattı.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman: Eşitliğin sağlanması için yasal düzenlemeler güçlendirilmeli



Kadın girişimciliğinin artması ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için sağlam politikalar ile yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Kadınların eğitimi, çalışma yaşamına ve siyasete katılımı ile ilgili sorunların saptanması, bu sorunların çözümüne yönelik kapasitelerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin bulunması önemli. Bunları öncelikle müdahale edilmesi gereken üç temel alan olarak görüyoruz.

Kadınların güçlendirilmesini desteklemek için, kolaylaştırıcı teknolojilerin, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmalıyız.

TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şermin Kahraman: Eğitim fırsatı öncelikli olmalı



Kadına eğitim fırsatı verilmesi öncelikli olmalı. Kadının eşit koşullarda ve her seviyede eğitim fırsatı yakalaması iş hayatında ve sosyal hayatta ayakta kalmasını destekleyecek.

Kadınların da ilgi ve alanlarına göre eğitim için istekli, talepkar, istikrarlı ve iddiasının peşinde olması gerekiyor.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın: Finansman, çözülmesi gereken acil konuların başında



Finansman ihtiyacı kadınlar için acil çözülmesi gereken konuların başında geliyor. Yatırım yapmak isteyen girişimci kadınları teşvik etmek için yeni hibe desteği mekanizmasının oluşturulması, sıfır faizli kredilerin miktarlarının artırılarak, uzun vadeli ve uygun şartlarda verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kadın girişimcilere e-ticaret noktasında yeni destek mekanizmalarının kurulması, özellikle salgın döneminde zor dönem geçiren kadın girişimcilere büyük bir moral verecek. Kadın girişimcilerin pazara erişimi, rol model eksikliği, eğitim, bilgi eksikliği gibi sorunların çözümü önemli.

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak: Kadınlar sanayiye de yatırım yapabilir



Toplumsal cinsiyet eşitliğini iş yaşamında da hayata geçirmemiz gerekiyor. Kadınların da erkekler kadar iş yaşamında var olması, kadınların işgücüne katılım oranının artırılması ekonomimizin geleceği için büyük önem taşıyor.

Girişimcilikte erkekler daha çok ön plana çıkıyor. Kadınların bu yöndeki farkındalığını artırmak, cesaretlerini güçlendirmek için daha geniş çaplı desteklerin hayata geçmesi gerekiyor.

Son olarak da kadın girişimcilik deyince ilk olarak akla lokanta, kafe veya el becerisiyle faaliyet gösteren işletmelerin kurulması akla geliyor. Bu düşüncenin de bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın girişimcilerimiz endüstriyel tarımdan tutun da imalat ve sanayi üretimine kadar birçok alanda işletme kurmaya yönlendirilebilir.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi: Kadınlar hayalinden vazgeçmemeli



Kadınlar kendine güvenmekten, yapmak istediği işi keşfederek hayal etmekten asla vazgeçmemeli. Ekip becerisi, empati yeteneği ve disiplinli çalışma konusunda çok başarılı olan kadınlar azimle, çabayla ve sebat ederek karar verdiği işe odaklanmalı. Azimli ve gayretli çalışma ile karar verdikleri işe odaklanarak mutlaka başarıya ulaşabileceklerini unutmamalı.

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar: Kadın kooperatiflerinin sayısı artırılmalı ve desteklenmeli



Özellikle kadın istihdamını artırmak için kadın çalışan oranına göre SGK veya vergi indirimi sağlanmalı. Örneğin; işletmesinde kadın istihdamı yüzde 25 ve üzeri olanlara kademeli indirim yapılabilir.

Mevcut kadın kooperatiflerini desteklemek ve kooperatif sayısını artırmak önemli. Hali hazırda kurulu olan kadın kooperatifl erinin uzun süreçli olmaması nedeniyle pazarlama ve e-ticaret konusunda ihtiyaçları olan eğitim ve teşvikler verilebilir. İşletmelerin kadın yönetim ve yönetim kurulu üyelerini artıracakları bir yapı kurulmalı.