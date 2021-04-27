Girişimci Kamil Alıcı, tekne tutkusuyla kurduğu Ege Tek ile denize hızlı açıldı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’de talaşlı imalat ustası Kamil Alıcı’nın deniz ve tekne tutkusu bir başarı öyküsüne dönüştü. Makine imalat sektöründe çeşitli şirketlerde çalışan Alıcı, 2017’de Ege Tek Mühendislik firmasını kurarak marin sektörüne alüminyum ve karbon çelik yelken direği üretmeye başladı. Alıcı’nın hedefi, Ege Tek’i yurtdışında da bilinen bir marka haline getirmek. 2000 metrekarelik alanda 46 metreye kadar yelken direği üretimi yaptıklarını söyleyen Ege Tek Mühendislik Genel Müdürü Kamil Alıcı, “Tersanelere ve özel siparişlere göre üretim yapıyoruz. TÜBİTAK desteğiyle ülkemizde ilk alüminyum lobster tekne üretimi için çalışmalarımız sürüyor. Alüminyum ve karbon çelik yelken direklerinin yanı sıra salma, boom, dümen palası, çapa ve arma malzemeleri gibi ekipmanların imalatını da yapıyoruz” dedi. Türkiye’de bu tarz imalat yapan sayılı firmalardan biri olduklarını ifade eden Alıcı, “Direkler için marin sektöründe kullanılan 5083/H111 alüminyum levhaları kullanıyoruz. Soğuk şekillendirme ile projeye uygun kesitler hazırlıyoruz ve kaynaklı imalata alarak projeye uygun bir şekilde üretiyoruz. Hafif ve estetik olan bu direkler, daha kullanışlı ve uzun ömürlü oluyor. Yelken yapmak isteyen müşterilerimizin de öncelikli seçimi. Karbon çelik direkler, ekonomik olmakla birlikte, marin sektöründe kullanılan astar ve boyalarla görselliği arttırılıp ömrü uzatılıyor. Bu işlem öncesinde de direklerimiz fabrikamızda raspalama işlemine tabi tutuluyor. Daha çok charter firmalarının ya da gezi teknelerinin tercihi” diye konuştu.

“Bireysel müşteri taleplerinde artış var"

Rina sertifikasyon programları ile uluslararası kaynakçı sertifikalarına ve Rina onaylı Mast Maker belgesine sahip olduklarını belirten Alıcı, şöyle devam etti: “Denize ve teknelere olan tutkum bu sektöre yatırım yapmamın en büyük nedeni. Profesyonel ekibimizle, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da adından söz ettiren bir firma olmak için çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle değişen tatil anlayışının da etkisiyle tersaneler kadar bireysel müşterilerimizin taleplerinde de bir artış oldu.” Bulunduğu lokasyon nedeniyle tersanelere ve çekek yerlerine yakın olmasının yanı sıra, sanayi kenti olması, hammadde ve nitelikli işgücüne daha kolay ulaşılması nedeniyle yatırımlarını Denizli’de yaptıklarını söyleyen Kamil Alıcı, “30 metreye kadar olan direklerimizi özel izinlerle, uzatmalı dorselere sahip araçlarla sevk ediyoruz. Tersanelere 2 ya da 3 parça olarak sevk ettiğimiz direklerimizi yerinde montaj ile birleştiriyoruz. TÜBİTAK desteğiyle ülkemizin ilk alüminyum gövde lobster teknesini üretme projemizin Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Direklerini yaptığımız teknelerin yarışmalardan ödüllerle dönmesi bizi mutlu ediyor. Firmamız, 4 yıl gibi bir sürede marin sektöründe kendine yer buldu. Aranan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesini yaptı.