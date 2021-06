Girişimci Ozan Demirbaş, yatırım için startup arıyor

Takip Et

İZMİR - İş yaşamına 10 yıl önce iç mimar olarak adım atan Ozan Demirbaş, kendi şirketini kurduktan sonra hizmet yelpazesini genişletti. Pek çok ünlünün evlerinin iç dekorasyonunu yapan, Bodrum’da A plus villalar üretip satan Demirbaş, bu yıl portföyüne konteyner evleri de ekledi. E-ticaret yoluyla Aydın’ın incir, zeytinyağı, ceviz ve bademlerini pazarlayan Demirbaş’ın sıradaki hedefi süt hayvancılığı işine girmek.

2011’de Bahçeşehir Üniversitesi’nden mimar olarak mezun olduktan sonra Marmaris’teki D Maris Otel’in şantiyesinde ince işler saha şefi olarak işe başladı. Bu, Demirbaş’ın kariyeri için iyi bir başlangıç oldu. Ardından Mall of İstanbul’un şantiyesinde görev alan Demirbaş, daha sonra Zorlu Holding’den iş teklifi aldı. Zorlu Center’da mimar olarak çalışan Ozan Demirbaş, orada Koç ve Sabancı Aileleri, Dr.Osman Müftüoğlu, şarkıcı Gülşen bir çok ünlü ismin evinin iç dekorasyon ve iç mimarlık işlerini yaptı, daha sonra kendi işinin sahibi olmak amacıyla buradan ayrılarak Ozan Demirbaş Mimarlık ve Deo İnşaat isimli firmaları kurdu.

İş yaşamında kendisi için dönüm noktasının Azeri yatırımcılar için İstanbul Hisar’da yaptığı yalı projeleri olduğunu belirten Ozan Demirbaş, “Oradan elde ettiğim kazanç can suyu oldu. Bunu doğru yatırımlara yönlendirdim. Zaman zaman risk aldım ama bunu hiçbir zaman hesapsız kitapsız yapmadım” dedi.

Deo İnşaat ile taahhüt, Ozan Demirbaş Mimarlık ile proje ve tasarım işleri yaptıklarını anlatan Demirbaş, “Taahhüt işlerimiz yap-sat villa projelerinden oluşuyor. Son 2 yılda Bodrum Yalıkavak’ta 6 tane havuzlu, müstakil, A plus villa yaptık. Eylül ayında yine burada 3 villanın daha yapımına başlayacağız. Deo Yalıkavak adını koyduğumuz ve her bir villanın 1 milyon dolar değerinde olduğu bu projeyi 6 ay içinde tamamlayacağız. İstanbul merkezli Deo Mimarlık’ta iç mimarlık ve ofis projelerini sürdürüyoruz. Müşterilerimiz arasında Linens, Vestel, Opet gibi markalar bulunuyor” diye konuştu.

Yeni trend konteyner ev

Pandemiden dolayı insanların içe kapandığını ve minimalist yaşamayı tercih etmeye başladıklarını anlatan Demirbaş, “Benim hayalimde de bir konteyner evde yaşamak vardı. Bu hayalimi 12x2.5x2.60 boyutlarında, high cube denen ikinci el bir konteyner alarak Aydın’ın Köşk ilçesinde hayata geçirdim. Takipçi sayısı yüksek bir sosyal medya hesabım var. Orada paylaştığımda aynısından talep edenler oldu. Bunu Deontainer adıyla profesyonel hale getirdim. Çeşme Ovacık’ta 1, Urla’da aynı arsa içinden 3 tane olmak üzere 4 konteyner ev için anlaşma imzaladık. Bu, düşük karla yaptığımız ama keyif aldığımız bir iş kolu bizim için. Piyasada bu işi yapan çok insan var. Kalitemizle onlardan ayrışıyoruz. Fiyatlarımız da rakiplerimizin biraz üstünde. Seçilen malzemeye göre 260-300 bin TL arasında değişiyor. Geçici tesis olarak geçtiği ve imarsız arsalarda kurulabildiği için insanları cezbediyor” dedi.

Sırada hayvancılık var

Doğal yaşama her zaman imrendiğini dile getiren Demirbaş, “Birkaç yıl önce Aydın’dan tarlalar aldım ve ceviz yetiştirmeye başladım. Şu an 25 dönüm ceviz bahçemiz var. Buradan aldığımız ürünü pazarlamak için geçen yıl Deo Tarım’ı kurdum. Şu an Deo Tarım, Aydın’ın doğal ürünleri olan İncir, zeytinyağı, ceviz, badem ve el yapımı eriştenin satışını yapıyor. Bunları kendi e-ticaret sitemiz yanında diğer tanınmış e-ticaret sitelerinden de pazarlıyoruz. Önümüzdeki günlerde hayvancılık sektörüne de adım atmayı planlıyoruz. Hem damızlık inek yetiştireceğiz hem de mandıra kurup süt ürünleri üreteceğiz” diye konuştu.

Başarısının sırrını sevdiği işi yapmak olarak açıklayan Demirbaş, “Eskiden beri insanların hayallerine dokunmayı seviyorum. Bu nedenle üniversiteye girişte mimarlık dışında tercihte bulunmadım. Sadece müşterilerin değil, yeni mezun arkadaşların, farklı kulvarlardan gelip, mimarlık okuyamamış ama mimar olmak isteyen arkadaşların hayallerine de dokunmaya çalışıyoruz. Taahhüt işlerimiz, biraz da bu hayalleri hayata geçirmekte bize finansman sağlayan kısım. Bir hedefim de projesi olan ama finansman bulamayan girişimcilere melek yatırımcı olarak katkı koymak. Geçmişte bununla ilgili duyurular yaptım ama başvuru olmadı. Bu hayalimden vazgeçmiş değilim” dedi.