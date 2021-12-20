Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep’te buluşuyor

GAZİANTEP - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonu ile Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek buluşma için başvurular devam ediyor.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile G3 Platform Başkanı ve GEN Türkiye Y.K Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz ile çok sayıda davetli katılacak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte ekonominin ve teknolojinin önemli aktörlerini konuşmacı ve mentor olarak bir araya getirecek etkinlikte ülkemizde hızla büyüyen sektörlerine gerçekleştirilen yatırımlarda ele alınacak.

“Girişimciliğin Tam Zamanı” teması ile düzenlenecek G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlar ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları, girişimci adaylarının mentorların tecrübelerinden yararlanarak girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı olacak.

Başarılı girişimcilerin ve girişimcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlar ile devam edecek etkinlik kapsamında yeni nesil girişimler ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alınacak. Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum programı, tüm detaylar ve başvuru için www.g3forumturkiye.com web adresi ziyaret edilebilecek.