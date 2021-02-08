Girişimcilik Merkezi, fikri olan İzmirli gençlere kapılarını açacak

İZMİR - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi kapsamında içerik ve uygulama desteği verdiği Girişimcilik Merkezi İzmir’in açılışı yapıldı. Merkezin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan ve fakat bu fikirleri yaşama geçiremeyen gençlerimiz için açılmış bir meydan. Gençlerimizin yenilikçi düşüncelerinin ete kemiğe bürünmesinin önündeki engellerden birini daha ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Girişimcilik Merkezi’nde İzmir’in ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl farklı tematik alanlarda girişim programı belirleneceğini ve şehrin girişimcilik ekosistemine başarılı iş¸ fikirleri kazandırılacağını söyleyen Soyer, “Merkezimizin ilk yılındaki temasını tarım olarak belirledik. Tarımsal lojistik ve gıda arzı, pazarlama ve markalaşma, tarımda bilişim ve teknoloji, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretecek. Buraya başvuran projeler 3 aşamalı değerlendirme sonunda kabul edilecek. 6-7 aylık kuluçka süresi sonunda ilgili projelerin yatırıma uygun hale getirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Küresel start-up ekonomisinin yaklaşık 3 trilyon dolar değerlemeye sahip olduğunu belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise şunları söyledi: “Bu rakamdaki payımızın yükselmesi ülkemizin gelişimi ve dönüşümü açısından kritik önem taşıyor. Vakit, Türkiye’nin girişimcilik kanatlarını açmasının vaktidir. TÜSİAD olarak uzun yıllardır Türkiye genelinde girişimcilik konusunda farkındalığı artırmaya, başta gençler olmak üzere tüm fikri olanları girişimciliğe teşvik etmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.”