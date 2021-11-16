"Girişimin Kadın Kahramanları" projesinin son durağı Aydın oldu

Ayşe YILMAZ



AYDIN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”nin eğitimlerine Aydın'da devam edildi. 7 bin kadına ulaşılması hedeflenen projede, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması ve ekonomi dünyasında söz sahibi olması için eğitimler verilecek. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kadınlar Beko Bayisi olabilecekler ve kira-prim gibi teşviklerle desteklenecekler.

Projenin Aydın eğitimleri Aydın Ticaret Borsası( ATB) Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Aydın ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker yaptı. Türker, amaçlarının Aydın ve Ege Bölgesinden daha fazla girişimci kadın çıkarmak olduğunu söyledi. Türker, " O kadar enerjik ve heyecanlı bir ekip karşımızda ki onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim pandemi sonrası ilk programımız, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. TOBB ailesi olarak büyük bir proje başlattık. Yeni bir kadın girişimciler doğacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Kadının yeniden uyanışı için

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Aydınlı kadın girişimcilerinin enerjisine inandığını belirterek, "Aydın ve Ege'de nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Kendimi daha rahat, özgür ve aydınlık hissediyorum. Girişimcilik sadece üretmek değil; bulunduğun her ortamda farklı şeyleri algılayıp bünyene monte etme sanatıdır. Bütün değişimlere ayak uydurma sanatıdır. Ben doğanın uyanışlarını çok iyi takip ederim. Yaprak meyveye dönüşür, toprak olur. Yani kadının girişimci olması uyanıştır. Kendi nesline faydasıdır" diye konuştu.

Bayi olmaya hak kazananlara teşvik

Beko Satış Yöneticisi Fatih Yılmaz’ın sunumu ile devam eden toplantıda eğitim içeriği ve bayi olmaya hak kazanan girişimcilere verilecek teşvik desteklerinin detayları anlatıldı. Yılmaz, "Erkek çalışanların yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluk olan Koç Holding hedefini, “meslek ve iş gruplarıyla ilgili cinsiyetçi kalıpların yıkılmasına yardımcı olarak, erkek işi-kadın işi ön yargısını ortadan kaldırmak” olarak belirledi. Sadece kendi bünyesinde kadın istihdamını artırmak değil aynı zamanda dışarıda da katkı sunmak istedi. Bu anlamda bu proje bizim için çok önemli. Kadın istihdamını artırmayı istiyoruz. Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi, lokasyon analizine göre verilen kira destekleri, mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri, ilave kadın bayii mağaza primi desteği, çalışan personele özel ilave prim destekleri sunulacak. Bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacağız." Toplantı, açılış ve bilgilendirme konuşmalarının ardından bölgeden gelen kadın bayilerin iş hayatına atılma serüveni ve iş deneyimlerini anlatması ile devam etti.