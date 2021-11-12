“Global rekabette avantaj için dijital dönüşüm şart”

İZMİR - Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup işbirliği ile çevrimiçi olarak düzenlenen 5. Ege Ekonomik Forumu’nun 4. gününde yapılan oturumlarda dijital dönüşümün önemine dikkat çekilirken, bu konuda başarıya ulaşmanın yolunun zihinsel dönüşümden geçtiğine vurgu yapıldı.

“Geleceğin Rotası: Uçtan Uca Dönüşüm” başlıklı oturumda Türkiye’de üretim altyapısı bulunduğunu ancak dönüşüm sağlanamazsa bunun değere dönüşmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, “Bugünün yöntemleri ile geleceğin ekonomilerinde var olamayız. Yüzde 99.7’si KOBİ ve bunun yüzde 12.5 imalat sanayi olan bir yapının bir anda küresel ekonomideki dönüşüme adapte olması, uyum sağlaması mümkün değil. Güçlü üretim altyapımız var ancak bunu değere dönüştüremiyor, marka yaratamıyoruz” diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, dönüşümün daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakmak olduğunu belirterek, “Türkiye dönüşümü kabul etmiş durumda ancak bunu hangi derinlikte, hangi teknoloji ve maliyetle yapacağı konusunda kafası karışık” dedi.

“Üniversiteler, çözüm merkezlerine dönüşmeli”

Uçtan uca dönüşüm sürecinde üniversitelerin önemine değinen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akşit, “Üniversitelerin ve araştırma geliştirme merkezlerinin problem çözüm merkezlerine dönüşmesi gerekiyor” diye konuştu.

9 yıl önce başlattıkları dijital dönüşüm ile artık yapay zekayı üretim ve hizmetlerinde kullanmaya başladıklarını söyleyen Ege Serbest Bölge Kurucu İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Güler, “Bölgemizdeki firmalar yılda 4 milyar dolar ticaret hacmi yaratıyor. Bunun 2 milyar doları ihracat. Bu kadar değer yaratan şirketlere ev sahipliği yaparken onların dönüşümde yönlendirmelerine de cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı da İzmir Teknoloji Üssü’nün hizmete girmesinin dijital dönüşüme büyük bir ivme kazandıracağını vurgularken, Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Genel Müdürü Aylin Tülay Özden ise, karı artırmanın yolunun dijital dönüşüm olduğunu söyledi.

"Akıllı şehirler ön plana çıkacak”

Forumun öğleden sonraki ikinci oturumu “Yeni Nesil Kentler Konsepti- Nasıl Bir Gelecek Hazırlıyor?” başlığıyla gerçekleşti. Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın yaptığı oturumun açılışında konuşan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, yeşil dönüşümde 2030 hedefl eri paralelinde sürdürülebilir şehirler için; enerji ve kaynak kullanımı, atık yönetimi, hava kalitesi, kentsel yaşamın getirdiği zorlukları aşmak için akıllı şehirlerin ön plana çıkacağını vurguladı. Şehir Plancısı & Kentsel Strateji, Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ise sürdürülebilir kentleri bu kentlerde yaşayacak olan şimdinin genç 2030 ve 2050’nin erişkin bireylerinin beklentilerine göre tasarlamak gerektiğini söyledi. Aksu, iklim değişikliği ile artacak olan sel felaketlerini artabileceğini ve küresel göçlerin sözkonusu olacağını belirterek, “Daha şimdiden kıyıdan göçler başladı. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yaklaşık 10 milyon kişi su seviyesinin yükselmesinden kaynaklı iç kesimlere göç edecek” dedi. Turner International Türkiye Direktörü ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Başkanı Mehmet Sami Kılıç da gayrimenkul sektörünün karbon emisyonlarının yüzde 40’ından sorumlu olduğunu belirterek, “Gayrimenkul sektöründe iş yapış şekilleri ve kullanılan malzemeler tamamen değişmeye başladı. Türkiye yeşil binalar açısında Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bina stoğumuz çok fazla olduğu için bu devede kulak kalıyor” dedi. Oturumda, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Sivri, BPIE- Avrupa Bina Performans Enstitüsü Berlin Başkanı Dr. Sibyl Steuwer, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur konuşmacı olarak yer aldı.