Göbeklitepe "Beyoğlu Kültür" yolunda

Mutlu GÜNEŞ



ŞANLIURFA - 12 Haziran’a kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu festivalinde sergilenecek Göbeklitepe İle ilgili bilgi veren Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Uncu Galataport'ta geçen yıl 2021 Beyoğlu kültür yolu festivali aracılığıyla "Monet Dostları" dijital sanat sergisine ev sahipliği yapan salonda Back to Realverse – Göbeklitepe (Gerçekliğe Dönüş-Göbeklitepe) teması ile bir sergi düzenleneceğini dile getirdi.



Sergi kapsamında İklim Değişikliği ve Kültürel Miras öğelerinin bileşiminden oluşan etkinlikler planlanlandığını aktaran Uncu, “ Göbeklitepe… Sergi kapsamında 23 metre çapındaki D yapısı birebir ölçülerde gerçek taş ile kurulacak, Tasarım ve Zanaat atölyeleri gerçekleştirilecek, İklim Değişikliğine vurgu için “Geleceğe Dilek Uygulaması” yapılacağını söyledi.



Uncu “ Doğanın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu kabul ederek, doğayla ilişkimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Doğal dünyamızı yok etmek yerine, ekosistemimizin sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğinin getirdiği yıkıcı etkilerle başa çıkmak için doğaya dayalı çözümler üretmeliyiz. Bu, doğayı tekrar müttefikimiz yaparak sağlıklı toplumlar ve müreffeh bir dünya yaratma davetidir. Sadece daha güvenli, daha sağlıklı ve daha adil değil, aynı zamanda müreffeh bir dünya yaratmamıza yardımcı olmak için bir davettir. Gerçekliğe Dönüş, dünya miras alanı Göbeklitepe'den bazı kesitler sunarak bizi insanın kökenine, medeniyetin kökenine götüren bir sergidir. Ruhun, zihnin ve kalbin ilk yolculuğunun başladığı yer. Sergi, Göbeklitepe'nin geçmişin hazinesi ve geleceğin ustası olma hikayesini anlatıyor” dedi.