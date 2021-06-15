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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde görevlendirmek üzere 225 sürekli işçi alacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapan adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre 225 sürekli işçiyi kadrosuna dahil edecek.

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