Gökçeler Makina, 1 milyon dolarlık yatırımı bu yıl devreye almayı planlıyor

Hilal SÖNMEZ



SİVAS - Gökçeler Makina, BörüCASE markası ile üretimini gerçekleştirdiği 5 farklı plastik taşıma çantalarına 3 yeni model eklemeyi ve yeni enjeksiyon makineleri ile üretim kapasitesini yüzde 40 artırmayı hedefliyor. Firma, savunma ve medikal sektörlerindeki bu hedeflerini hayata geçirmek için yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

Almanya’ya 1969 yılında işçi olarak çalışmaya giden Ömer Gökçeler, burada biriktirdiği parayla aldığı makineleri Türkiye’ye getirir ve 1974 yılında Sivas’ta Gökçeler Makina’yı kurar. Kurulduğu yıllarda makine-yedek parça üretimi yapan firma, 2012 yılında da savunma sanayi alanında üretime geçer. Şu anda Sivas OSB’de 3 bin metrekarelik kapalı alanda, ikinci kuşak yöneticileriyle faaliyete devam eden Gökçeler Makina, cirosunun yüzde 85’ini savunma sanayiinden, kalan kısmını ise medikal sanayiinden elde ediyor.

Uzun vadede 50 model olacak

Gökçeler Makina Genel Müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, 1 milyon dolar tutarındaki yatırımı bu yıl hayata geçireceklerini söyledi. Orta ve uzun vadeli hedefl erini de aktaran Gökçeler, “BörüCASE markası ile ürettiğimiz 5 farklı modeli yıl sonunda 3 farklı model ile çeşitlendirerek ürün sayımızı 8’e çıkaracağız. Uzun vadede ise 50 farklı model ile plastik taşıma çantalarında Türkiye sanayisini yurtdışına bağımlılıktan kurtaran lider marka olacağız” dedi. İlk ihracatını ABD’ye geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Gökçeler Makina, Amerika’da kendi markası ile 3 farklı modelde, içerisindeki köpüklerin dizaynı ile çeşitli ölçülerde tabancaları muhafaza edebilen su ve nem geçirmez çantaların satışını yaptı. Gökçeler, satış pazarlamada dijitalleşmeye ağırlık vereceklerini ve yeni pazar arayışına başta AB ülkeleri olmak üzere hızla devam ettiklerini paylaştı.

BörüCASE markasıyla İDEF-19’da ilk fuarına katıldı

Ahmet Nazmi Gökçeler, 2012 yılında Alp Havacılık için üretime başladıkları Boeing 787 yolcu uçağı parçaları ile savunma sanayiine girdiklerini paylaşarak, ürün portföyleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hassas CNC Makinalar ve CMM Ölçüm Sistemi ile Nurol Makine için Ejder Toma, Ejder Yalçın ve Yörük Projeleri için hassas zırhlı araç parçaları üretiyoruz. Tasarım kabiliyetimizle müşterilerimizin parça-sistem ve plastik enjeksiyon kalıpları tasarımı ve üretimini yapıyoruz. Plastik enjeksiyon makinelerinde parça üretimlerimiz var. 2017 yılında Aselsan Hassas Optik Sivas’ın talebiyle önce bir model plastik taşıma çantası üretimine başladık ve ürün çeşidimize kısa zamanda 2 model daha ekledik. BörüCASE markasını oluşturarak İDEF-19’a katıldık ve ilk fuarımız gerçekleşti” dedi. Mini Silahlı İnsansız Kara Aracı ve yeni model plastik taşıma çantaları konusunda Ar-Ge çalışmaları olduğunu belirten Gökçeler, “Yeni çanta modelleri, çanta içi materyaller ve son kullanıcıya hitap eden tabanca çantaları modelleri gibi ürünler geliştiriyoruz” diye konuştu.