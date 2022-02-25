Gökçelik, Avustralya’yı da ihracat pazarlarına dahil etti

ZEHRA ORUÇ



Depo ve raf sistemleriyle sektöründe 45 yılı geride bırakan Gökçelik, endüstri 4.0, ERP sistemi, SAP Cloud Analitik Raporlama, MES, mekik sistemi gibi endüstri, yeni teknoloji ve dijital dönüşüm yatırımlarının karşılığını alıyor. Firma bu bağlamda, geçen yıl ihracat pazarlarına Avusturalya’yı da dahil ederek, ihracatını yüzde 50 artırdı. Bugün, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, 2021’de üretim, istihdam ve ihracat performansıyla Bursa ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin (NOSAB) 20'nci kuruluş yıldönümünde ciro ve ihracat kategorilerinde iki ödül aldı.



Şirket aynı zamanda, mağaza raf sistemleri projelerinde süpermarket, hipermarket, yapı market, grosmarket, teknoloji market, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, butik mağaza, konsept mağaza alanlarından ve market teşhir ekipmanlarında kasa altlığı, unlu mamul üniteleri, meyve sebze reyonları, içecek üniteleri, bankolar, giriş çıkış sistemleri, alışveriş arabaları ve sepetler, market aksesuarları, teşhir reyonlarıyla ilgili yeni tasarımlar geliştirmeye odaklandı. Gökçelik, Ür-Ge faaliyetleri kapsamında palet üstü karton taşıma ünitesi, tekerlekli dosya taşıma arabası başta olmak üzere kategorilerine göre 24 yeni ürün tasarladı.

Mekik sistemi ile müşterilerine alan artışı sunuyor

Yeni teknolojilere yapılan yatırımlarla sektöre öncülük eden Gökçelik, depo sistemlerinde mekik sistemine geçiş sağlayarak verimliliği arttırdı. Ebat olarak, aynı paletlerin üst üste ve arka arkaya istiflenme makinesi ile boşluk bırakmayan ve saatte 40 paletin yeterli olduğu projelerde kullanılan mekik sistemi, yüzde 100 alan artışı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik kalkınmayı hedefliyor

Öte yandan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Gökçelik, doğal kaynakları koruma bilinciyle, çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen, gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik eden, tüketiciyi bilinçlendiren, ürünlerin var olma süresinde çevreye verdikleri zararlı maddelerin elenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen uluslararası yönetim standardı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı.