Gökşenler Grup, ‘Çocuk Köyü’ne fonksiyonel un değirmeni kuruyor

Müjde DEMİR

Türkiye genelinde 12 farklı firmanın bir araya gelmesiyle kurulan, bünyesindeki her bir firmanın üretimini barındıran Gökşenler Grup, proje ve uygulama firması olarak belediyelerin birçok birimine şehirler için farkındalık yaratan projeler geliştiriyor. Gökşenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gökşen, Mersin’deki ahşap fabrikalarında su değirmeni ve yel değirmeni yapımına ağırlık verdiklerini belirterek, İstanbul ve Gaziantep’te faaliyete geçecek ‘Çocuk Köyü’ için fonksiyonel un değirmeni kurulumuna başladıklarını söyledi.

Patenti ve tasarım hakkı kendilerine ait, Türkiye’nin tek yel değirmeni üreticisi olan Gökşenler Grup, genel olarak belediyelere, istihdam sağladığı 250 kişilik ekibiyle, fıskiye sistemleri, ahşap ürünleri, ahşap sanatsal yapıları, bitki yazıları, bitki heykelleri, inoks ledli kent dubası, kent mobilyaları, bitki tagları, ahşap mescidi ve ışık heykelleri üretim ve kurulumunu sağlıyor.

Gökşen, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak dünyada neler olup bittiğini takip ettiğini, bu sayede yeni fikir projeleri ürettiğini söyledi.

“Su yönetimi ile ekonomiye katkı sağlanacak”

Gökşenler Grup olarak sundukları hizmetin şehrin makyajını oluşturduğunu kaydeden Gökşen, 2 ile 20 metre arası su değirmenleri ürettiklerini ifade etti. Gökşen, “2005 yılında Sakarya için üretimini yaptığımız su değirmeni, 18 metre yüksekliğinde 250 dönüm araziyi sulama kapasitesine sahip, Marmara Belediyeler Birliği’nden ödül alan bir tasarımdı. Şimdi ise İstanbul ve Gaziantep’te kurulacak ‘Çocuk Köyü’nde yaptığımız un değirmeninde çocuklar buğdayını getirip un değirmeninde öğütecek. İçeresinde yer alan fırına götürerek ekmeğini yapacak. Burada yapılan ekmeği dileyen orada tüketecek, dileyen de evine götürebilecek” dedi.

Gökşen, önümüzdeki süreçte yeni projelerine de değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şehirlerde ortalama yüzde 60’lara varan su kayıp kaçakları yaşanıyor. Bizler bu kayıpları yüzde 30’lara düşürecek bir sistem kuruyoruz. ‘Su Yönetimi’ projemizle, izleme sistemi, sayaç değiştirme, hangi mahalle hangi saate kaç bar su kullanılmış belirlenmiş olacak. Su yönetimi sayesinde, doğal kaynaklarımızı koruyarak ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Bir diğer projemiz ise ‘Kendi Kendini Temizleyen Tuvalet’ olacaktır. Bu konuda da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.”