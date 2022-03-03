Gölcük Belediyesi’nden örnek sıfır atık projesi

KOCAELİ - Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İsmail Özbay, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Doç. Dr. İsmail Özbay, hazırladığı sunumda sıfır atık çalışmalarının önemi, hedefi ve yapılması gereken uygulamalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türkiye'deki okullarımıza örnek bir şekilde sıfır atık projesini sürdüren ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan Gölcük Şehit Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Güney Yılmaz'a, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve projenin hayata geçmesini sağlayan Kocaeli Üniversitesi’ne ve Gölcük Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ediyorum. Projenin diğer okullarımızda da uygulanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Başkan Sezer ve katılımcılar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere sıfır atık çalışmalarında kullanacakları materyalleri dağıttılar. Dağıtımın ardından tamamı veliler tarafından getirilen okunmuş kitaplardan hazırlanan okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Geri dönüştürülen malzemelerin de kullanıldığı kütüphanede incelemelerde bulunan Başkan Sezer, kütüphanenin oluşmasında emeği geçen veliler ve okul idaresini tebrik etti.