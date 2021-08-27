Gold Vitamin, kemik suyu ve kokusuz kuzu kuyruk yağı ile büyüyecek

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Biri endüstri, diğeri gıda mühendisi olan 21 yaşındaki iki genç girişimci, henüz üniversite öğrencisiyken KOSGEB’den aldıkları destekle başladıkları ve bir yıldan fazla süren Ar-Ge çalışmaları sonucu elde ettikleri ürünlerle, Gold Vitamin şirketini kurdu. Yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçen şirket, jel kıvamında dana ilikli kemik suyu, kemik ilik yağı, demi glace sos, barbekü sos ve jel kıvamında doğal tavuk suyu ve çorba çeşitleri üretecek. Yeni üretime başlayan şirket, “sıfır atık ve helal gıda” konseptiyle, yurt içinde ve yurt dışında ciddi ivme yakalamayı hedefliyor.

Kemik suyu ile başladılar



Endüstri mühendisi Ferhan Özpaçacı (21) ile gıda mühendisi Muhammed Serhat Arsoy, küçük bir yer kiralayarak kendi laboratuvar ortamlarını kurdular. Yaklaşık bir yıl boyunca burada yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla ilk olarak kemik suyu imal ettiler. Daha sonra kemik suyu üzerinde biriken kemik yağını alıp kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılabilecek şekle getirdiler. Ardından Fransız menşeli demi glace sosu, şarap kullanmadan İslami koşullara uygun olarak toz halinde değil, jel kıvamda üretmeyi başardılar. Genç girişimciler, marka tescilini, helal gıda sertifikasını ve ISO 9001 ile ISO 22000 akredite belgelerini aldıklarını da belirttiler. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez ürettikleri diğer ürün ise kokusuz kuzu kuyruk yağı oldu. Türk Patent’ten patentini aldıkları kokusuz kuzu kuyruk yağında da iddialı olan genç girişimciler, deneme üretimlerini gerçekleştirdikleri bu ürünlerle Eylül ayında seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

2 bin 500 adetlik dolum



Ferhan Özpaçacı, “Dana ilikli kemik suyu, kemik iliği yağı, Demi Glace Sos, barbekü sos ve kokusuz kuzu kuyruk yağının üretime başlıyoruz. Jel kıvamında doğal tavuk suyunu da yılsonunda piyasaya süreceğiz. İlk aşamada 425 mililitrelik kavanozlarda günlük 2 bin 500 adet dolum yapmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi zamanla artıracağız. Şimdilik ana hedefimiz, ürünlerimizin yılsonuna kadar Türkiye’de en az 4 market zincirinde yer alması ve en az 2 ülkeye ihracata başlamak” dedi. Ferhan, uzun vadede Gold Vitamini tüm paydaşları ile birlikte üretimden tüketim sürecine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir çevre mottosuna sahip bir marka yapmak istediklerini de kaydetti.

Dünyada ilk kez üretildi



Muhammed Serhat Arsoy ise ürünleri hakkında bilgiler paylaştı. Özellikle Demi Glce Sos ve kokusuz kuzu kuyruk yağı üzerinde duran Arsoy, “Demi Glace Sos et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi diyebiliriz. Bu sos Türkiye’de toz halinde ve kimyasal kullanımıyla üretiliyor. Yurtdışında ise içeriğinde domuz yağı ve şarap kullanılıyor. Biz ise bu sosu hem İslami koşullara uygun olarak şarap ve domuz yağı kullanmadan hem de Türkiye’deki diğer rakiplerimizden farklı olarak toz halinde değil orjinal yapısını koruyarak jel kıvamında üretmeyi başardık. Kuzu kuyruk yağı da aynı şekilde yemeklerin vazgeçilmezi. Ancak kokusu nedeniyle çoğu kez kullanmaktan kaçınılan bir ürün. Biz bunu da tamamen doğal yapısını koruyarak kokusuz bir şekilde ürettik” diye konuştu.