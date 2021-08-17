GOLONYA, büyümeye devam ediyor

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Yeni Nesil Kolonya markası GOLONYA, Pandemi döneminde de hız kesmeden üretimine devam ederek yüzde 700’lük bir büyüme gerçekleştirdi.



Yeni Nesil Kolonya sloganıyla Çorum’da toplam 50 kişi ile birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen GOLONYA Kozmetik A.Ş Genel Müdürü Ali İlker Tosun, “Tüm sektörde pandeminin etkisi negatif yönde olmakla birlikte, kolonya sektörü bundan pozitif yönde etkilendi. Koronavirüse karşı Türk halkının en koruyucu silahlarının başında kolonya geldi ve bu da talebi artırdı. Pandemi döneminde yüzde 700’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Pandeminin ilk çıktığı dönemde üretimimizin hammaddesi olan etil alkolün temininde çok büyük sıkıntı yaşadık. Ürettiğimiz kolonyalar, evlerde ve ofislerde kullandığımızın dışında artık dışarıda rahatlıkla kullanabileceğimiz şekilde çantamızda, hatta cebimizde taşıyabileceğimiz şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Kolonya sektöründe köklü firmalar var. Piyasada bulunan firmalar klasik limon kolonyası üretiyor. Biz ise “Yeni Nesil Kolonya” sloganı olarak ”GOLONYA”yı piyasaya sürdüğümüzde Türkiye’de yeni bir kokunun öncülüğünü yapmış olduk. Şu anda Türkiye’de kolonya üreten 10 büyük firma arasında ismimiz geçiyor. Üretimimiz her yıl artarak devam etmektedir. 2000 metre kare üzerinde kurulu olan fabrikamızda 50 personel çalışmaktadır. Gerek üretim gerekse pazarlama konusunda personellerimizi eğitime tabi tutuyoruz. Ürünlerimizi ülkemizde tüm bölgelere gönderiyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizi Almanya, Azerbaycan, Slovenya, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Türk Cumhuriyetleri ve Gürcistan’a ihraç ediyoruz” diye konuştu.

GOLONYA’nın şişeleri İspanya’dan geliyor

Koku sektöründe şişelemenin önemli olduğunu ve GOLONYA’nın şişelerinin İspanya’dan geldiğini belirten Tosun, “Firmamızın büyümesi, yeni yatırımlara yönelmemiz, kapasitemizin arttırılması ve yeni projelerimiz için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Bütçemizin büyük bölümünü yatırıma yönlendirme çabası içindeyiz. Her şey pandemi koşullarına bağlı. Pandeminin sona ermesi ile birlikte, yeni makine parklar ile üretimi arttıracak ve daha çok ihracat yapmayı hedefliyoruz. Kolonyaların dolumunu yapan makinaların yazılımları da Ar-Ge sonucu ortaya çıkmıştır. Makine parklarımızın gelişmesi ve daha modern hale getirilmesi içinde bizim içinde büyük maliyet. Bu konuda teşvik ve kredi temini konunda girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki yıllarda alacağımız teşvikle ihracatta önemli bir hamle yapmayı hedefliyoruz. Koku sektörünün en önemli girdilerinden birisi de ambalajdır. Şişeleme çok önemli. Klasik cam yerine İspanya’dan özel şişeler getirtiyoruz” şeklinde konuştu.

GOLONYA çeşitlerinden bahseden GOLONYA Kozmetik A.Ş Genel Müdürü Ali İlker Tosun sözlerine şu şekilde devam etti: “10 yıl önce Alescia adıyla başladığımız kolonya, kozmetik üretimine 2017 yılında “GOLONYA” isimi ile yeni bir konsepte çevirdik. “GOLONYA” kolonya sektöründe hizmet veren bir firmadır. Diğer kolonya üretim firmaları Marmara ve Ege Bölgesinde bulunurken, GOLONYA markası, Anadolu’nun sanayisiyle müteşebbis illerinden biri olan Çorum’da üretim yapan bir firmadır. Kolonyanın temelini etil alkolün oluşturduğu bu ürünü, değişik bir konsepte hazırlayıp, toplumun hizmetine sunduk. Adını da kolonyayı tam olarak çağrıştırması için “GOLONYA” koyduk. Doğanın yarattığı güzel ve yararlı bitkileri fermente ederek ürünler elde ettik. Şu anda kendi lisansımızla, Ekşi Mandalina Kokusu (Mandarin), Ege İnciri Kokusu (Fig), Taze Çiçek Kokusu (Fresh Blossom), Kuru Kahve Kokusu (Turkish Coffee), Tuzsuz Deniz Kokusu (Aqua), Baharat Kokusu (Spice), Karışım Kokusu (Remix) ve Misket Limon Kokusu (Lemon) adlı 8 çeşit “GOLONYA“ üretmekteyiz.”