Görele Belediyesi park alanını 6 aylığına kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Görele ilçesi, Hendekbaşı mahallesi Dr.Erdem Dülger Bulvarında; devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olan ve belediye tarafından kiralanan taşınmazının 1.500,00 m2'lik kısmını Covid-19 pandemisi sürecinde kapalı ortamlarda düğün, nişan, kına, sünnet merasimleri ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için 6 aylık süreyle kiraya verecek.

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