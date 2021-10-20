Görevden alınan başkandan Kayseri OSB’de devir teslim

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetiminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararıyla 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili iki ayrı basın toplantısı yapıldı. Görevden uzaklaştırılan OSB Başkanı Nursaçan, makamını yedek yönetim olarak görev alan geçici başkan Murat Yibur ve ekibine devretti. Diğer taraftan ise “Kayseri OSB’ne sahip Çık” platformu adına Bekir Kiracıoğlu, görevden uzaklaştırma kararının gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında görevi Murat Yibur’a teslim eden Tahir Nursaçan, sözlerine “Hakkımızda açılan davalar hukuk sistemimize, geçici süre ile görevden alma kararı ise idare sistemimize gölge düşürmüştür. Şimdi görevinden geçici süre ile uzaklaştırılan bir başkan olarak neden OSB’de basın toplantısı düzenlediğimin sebebini merak edenler olabilir, açıklayayım. Toplantımızı, tarihimizde ticaret ve üretimin maddi ve manevi ilkelerinin temellerini atan Ahi Evran’ın adını verdiğimiz bu salonda yaparak, hak ve hakikate dikkat çekmek, haklarımızı ararken bile sanayicinin alın terinin döküldüğü bir alandan size seslenmek istedik. Bu salonu tüm sanayicilerimiz gibi hakkım olduğu üzere kendi paramla kiraladım, ücretini ödedim ve hakkımızda verilen geçici olarak görevden uzaklaştırma kararına riayet etmek adına, salona otoparkın yanında bulunan kapıdan girdim” dedi. Nursaçan sözlerini sanayicilere “Vesayete karşı durun. Bu yapılan şehre ve sanayicilere darbedir. Kayseri’ye fitne, dedikodu yakışmıyor, Ismarlama dosya ve zorlama kararla açılan davadan bir şey çıkmaz. Anlımız ak, vicdanımız paktır” seslenerek, sonlandırdı.

“Derdimiz siyaset değil paramızın peşindeyiz”

“Kayseri OSB’ne Sahip Çık Platformu” adına basın açıklaması düzenleyen Bekir Okay Kiracıoğlu ise görevden uzaklaştırma kararının siyasi olmadığı ve Ahmet Hasyüncü ile Tahir Nursaçan arasındaki hakaret dosyasıyla da ilgili olmadığını savundu. Görevden uzaklaştırma sonrasında Kayseri OSB’ye kayyum ataması da olmayacağını belirten Kiracıoğlu, görevden alma kararının en önemli nedeninin ise Dubai’ye kurulan Türk Ticaret Merkezi olduğunu söyledi. Kiracıoğlu, yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu: “Dubai projesi patladığı, vakıf üzerinden mal kaçırmaya çalıştığınız ve sanayicinin parasını televizyon programlarında harcadığınız için görevden alındınız. Biz aslında sürekli görevden uzaklaştırma talep ediyoruz ancak bakanlığın böyle bir yetkisi yok. Bakanlıkta bir tasarı var. Bu tasarı kabul edildiğinde sürekli uzaklaştırma kararı da olur. Siyasilerin OSB’ye karışmasını istemiyoruz. Hangi parti veya siyasi görüş olursa olsun sanayiye siyasetin girmesini istemiyoruz. Kimse kendi şahsi menfaati için burada değil. Biz sanayicinin zor şartlarda kazandığı parasının yerine koyulmasını istiyoruz. Derdimiz siyaset değil, paramızın peşindeyiz. Bin 200 sanayicinin çok zor şartlarda kazandığı paranın tekrar yerine konulmasını istiyoruz. Şimdi dört yedek isim asil oldu. OSB’mize kayyum gelme ihtimali yok. Asil olanları da buradan uyarıyorum. OSB’ye kayıtlı demirbaşları sayarak teslim alsınlar. Asil oldukları süreden sonra yapacakları ödemeler ve işlemlerden kendileri sorumlu olacaklar. Burada da dikkatli olmaları gerekiyor.”

Kayseri OSB’deki gelişmeler nasıl başladı?

Bir takım iddialar üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı ve bakanlık müfettişleri tarafından soruşturmalar açılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 15 Ekim 2021 tarih ve 2983673 sayılı Bakan adına Genel Müdür Fatih Turan’ın imzasıyla gönderilen ‘’Geçici görevden uzaklaştırma’’ yazısıyla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, OSB denetim kurulu üyesi Ali İstanbulluoğlu, bölge müdürü Ali Yaprak, OSB genel sekreteri Adil Özhan soruşturmanın selameti açısından 4562 sayılı Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrası kapsamında 3 ay süre ile pazartesi gününden itibaren geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı. Bu gelişmenin ardından OSB Uygulama yönetmeliğinin 15. maddesinin 8.fıkrası uyarınca yedek yönetim kurulu üyelerinden Murat Yibur Başkan, Emre Erkahyaoğlu Başkan vekili, Hasan Elcüman ve Mehmet Beydilli yönetim kurulu üyesi olarak, kalan süreyi tamamlamak üzere göreve getirildi. Görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan, yaptığı basın toplantısı sonrası Murat Yibur’a görev devir tesliminde bulundu. Yibur, burada yaptığı konuşmada “Sürecin bir an önce sonuçlanmasından sonra, görevi yeniden Tahir Nursaçan ve yönetimine teslim etmek arzusundayız” dedi.