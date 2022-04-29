GOSB’da Vahit Yıldırım güven tazeledi

KOCAELİ - Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu GOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Genel Kurul’a GOSB Katılımcılarının yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ile Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de katılım gösterdi. Genel Kurul’da, Divan Başkanı Ragıp Tunalılar, Divan Üyesi Cem Mızraklı olarak belirlendi. Divan Seçiminin ardından, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım tarafından, GOSB Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet raporu katılımcılara sunuldu.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun aktarımından sonra, süresi biten organ üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi maddesine geçildi. Genel Kurula sunulan beyaz ve yeşil renkli iki liste katılımcılar tarafından oylandı ve kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılan seçim sonrası, yeşil liste 66 oya karşılık 39 oyla seçimi kazanan taraf oldu. Seçimlerden sonra GOSB’un 2022 yılı yatırımları ve bütçesi Genel Kurul’un gündeminde tek tek oylanarak karara bağlandı. GOSB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile OSBÜK temsilcileri aşağıdaki gibi oluştu.



Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri



Vahit Yıldırım (Enka Civata İmalat ve Sanayi Mam. Paz. A.Ş.)

Ümit Şişmanoğlu (Pürplast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.)

Murat Yasa (Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.)

Hüseyin Gezer (Gezer Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)

Cem Mızraklı (Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş.)



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri



Ayşe Akşit (Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş.)

Aslan Gülçiçek (Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.)

Kazım Taycı (Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.)

Altan Aras Fakılı (Casper Teknoloji San. Tic. A.Ş.)

Kemal Kaya (Kaya Yapı İç Mimarlık Tasarım İnşaat Deniz Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.)



Denetim Kurulu Asıl Üyeleri



Kerem Söylemez (Söylemez Kauçuk Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.)

Ragıp Tunalılar (Ulus Metal San. Ve Tic. A.Ş.)



Denetim Kurulu Yedek Üyeleri



İsmet Tekinalp (Tadım Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.)

Ömer Faruk Berber (Özmer Pastacılık ve İç. Ür. San. Paz. Tur. ve Dış Tic. A.Ş.)



OSBÜK Asıl Temsilcileri



Vahit Yıldırım (Enka Civata İmalat ve Sanayi Mam. Paz. A.Ş.)

Ragıp Tunalılar (Ulus Metal San. ve Tic. A.Ş.)

Cem Mızraklı (Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş.)

Hüseyin Gezer (Gezer Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)



OSBÜK Yedek Temsilcileri



Ümit Şişmanoğlu (Pürplast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.)

Kazım Taycı (Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.)

Ömer Faruk Berber (Özmer Pastacılık ve İç. Ür. San. Paz. Tur. ve Dış Tic. A.Ş.)

Kemal Kaya (Kaya Yapı İç Mimarlık Tasarım İnşaat Deniz Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.)