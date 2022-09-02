GOSB’un yeni başkanı Hüseyin Gezer oldu
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Hüseyin Gezer getirildi.
KOCAELİ (DÜNYA)
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 2010 yılından beri başkanlık yapan ve Nisan ayında gerçekleştirilen GOSB’un 11. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden güven tazeleyen Vahit Yıldırım, görevini Hüseyin Gezer’e devretti.
Vahit Yıldırım DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada başkanlıktan istifa ettiğini, GOSB’un yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nın Hüseyin Gezer olduğunu söyledi.
Kendisinin de GOSB’da yönetim kurulu üyeliği görevine devam ettiğini kaydeden Yıldırım, Hüseyin Gezer’e görevinde başarılar diledi.
Yeni başkan Hüseyin Gezer, GOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Gezer Endüstri İnşaat Sanayi A.Ş’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.