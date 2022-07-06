Göymen Food yeni yatırımlarla büyüyecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - 1956 yılında un üretimiyle sektöre giren Göymen Food, 1970’li yıllarda makarna üretimine başladı. Zamanla pazar payını artıran firma Gaziantep ve Mersin’de bulunan tesislerinde 400 kişiye istihdam sağlıyor. Günlük bin 100 ton makarna, bin 300 ton un, bin 200 ton irmik üretim kapasitesine sahip firma, yeni yatırımlarla kapasite ve istihdamını artırmayı hedeflerken, büyümesini de devam ettirmeyi amaçlıyor. Göymen Food’un 4. kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Bertan Göymen, her iki kentte bulunan işletmelerinde de makarna ve un ürettiklerini söyledi. 30 aşkın makarna çeşidi ve 10 markayla makarna üretiminin tamamını ihraç ettiklerini anlatan Göymen, unda ise 2022 yılında iç piyasaya hizmet vermeye başladıklarını kaydetti.

İhracatın yüzde 80’i kendi markaları

Genellikle Afrika ülkeleri olmak üzere 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Göymen, 2023 yılında iç piyasaya makarna sunacaklarını belirterek, öncesinde çevreci bir üretim anlayışı için gerekli yatırımları da hızlandırdıklarını ifade etti. Doğa Makarna ve Pasta Mondo ana marka olmak üzere toplamda 10 markaya sahip olduklarını söyleyen Göymen, “Doğa markasını da yurtdışı pazarında oturtabildik. Türkçe olmasına rağmen kabul gördü. Toplam ihracatımızın yüzde 80’ini kendi markalarımızla yapıyoruz. Daha çevreci üretim anlayışıyla 2023 yılında iç piyasaya da ürün sunacağız. Şu anda makarnada üretimini ciddi bölümü ihracat, unda da iç piyasaya hızlı bir giriş yaptık. Bunu daha da artırarak devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz İSO 500’de ilk 200’e girmek”

Yurtiçinde yaşanan lojistik sorunlarının ardından 30 TIR satın alarak kendi lojistik ağlarını kurduklarından bahseden Göymen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 345. sırada yer aldıklarını paylaştı. Göymen, hedeflerinin yeni yatırımlarla sıralamada daha yukarılara çıkmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Öncelikli olarak ilk 200’e girmek istiyoruz. Bunun için de ekstra gerekli yatırımları yapıyoruz. Şu anda makarna ve un üzerinde de yatırım planlamalarımız devam ediyor. Unda da makarna da olduğu gibi büyümeyi hedefliyoruz.”