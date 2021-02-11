“Granül süngere müsaade edin”

Oktay ENSARİ

KAYSERİ - Çevre Bakanlığı’nın atık yasak listesine sünger parçalarını ilave ederek kırpık süngerin ithalatının önünü tıkadığını vurgulayan İhracatçı Sanayici ve İşadamları Derneği (İHSAD) Başkanı Tuncay Sabuncu, Avrupa ülkelerinde yeşil kod olan sünger parçalarının Türkiye’de kırmızı listede olması granül üreten sünger firmalarını ve granül sünger kullanan mobilya üreticilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Üyelerinden kırpık süngerin granüle dönüştürülerek kullanılması ve yönetmeliğin düzeltilmesi konusunda yoğun istek aldıklarını söyleyen Sabuncu, şöyle konuştu: “Piyasada yaşanan hammadde zamları sanayiciyi alternatif ürünlere yönlendirdi. Bu ürünlerden biri de süngerdir. Sünger hammaddesi konusunda dışa bağımlılık gerek kur artışı gerek keyfi zamlarla sünger fiyatları astronomik rakamlara ulaştırmıştır. Sünger konusunda en önemli alternatif olan granül sünger önemli katma değer sağlayan üründür. Granül bondex dediğimiz ürün sünger atıklarının kırpık haline getirilip preslenip baskı sonucu yeniden blok sünger haline dönüştürülüp Rebonded Bondex Foam adını alır. Bu sünger kırpıkları iç piyasadan sünger üreticisi firmalardan temin edildiği gibi yurtdışından da ithal edilmektedir. Biz bu atıkları geri dönüştürüp yeniden ekonomiye kazandırıyoruz ve granül sünger bizim fiyat rekabeti yapabilmemiz için elimizi güçlendirmektedir.’’