Grup Avenir, Türkiye inşaat sektöründe hedef büyüttü

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Fransa’da 2002 yılında inşaat faaliyetlerine başlayan Grup Avenir, 2018 yılında Türkiye’ye de yatırım yaptı. Grup Avenir ortağı ve Genel Müdürü İbrahim Arık, önce İç Anadolu’da daha sonra da tüm Türkiye’de yatırımlarını sürdürerek inşaat sektöründe lider marka olmayı hedeflediklerini paylaştı. Şu anda Fransa’nın 61 farklı noktasında faaliyet gösteren Avenir İnşaat, bölgede edindiği bilgi ve tecrübeyle kısa sürede büyüyerek sektörün başarılı şirketleri arasına yerleşti. Konut sektöründe yap-sat niteliğinde üretim yapan Avenir, sektörün ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için Ar-Ge odaklı projeler geliştiriyor.

İç Anadolu’dan yurda yayılacak

Avrupa’nın modern ve kurumsal modellerini yakından inceleyerek, iş yapış şekillerini sürekli güncellediklerini paylaşan İbrahim Arık, “Herh angi bir yabancı iştirak olmadan, yüzde yüz yerli sermaye ile kurduğumuz Avenir İnşaat, kısa sürede Fransa’nın en büyük inşaat şirketleri arasında yerini aldı. İçimizde büyüttüğümüz memleket sevgisi ile Türkiye’de yatırım yapma kararı aldık. Yurtdışında edindiğimiz bilgi birikimini ve tecrübeyi ülkemize kazandırdık. İlk önce Kayseri daha sonra Yozgat/Sorgun’da projelerimiz faaliyete geçti. Zamanla İç Anadolu’da, daha sonra ise tüm Türkiye’de inşaat sektörünün lideri olmayı hedefliyoruz” dedi. 2021 yılında toplamda 8 proje, 509 konut, 30 ticari alan ve 120 villa konut üzerinde çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arık, “Bu yıl ilk defa farklı lokasyonlara girdiğimiz ve villa konut projelerine başladığımız için heyecanlıyız. Anadolu’daki birçok ilde yatırımlarımız olacak. Bu yatırımlarımızın

Farklı projeler geliyor

Bozok270 projelerinin iç mimarisi ve kolay ulaşım sağlayan konumuyla beklentilerin üzerine çıktığını söyleyen İbrahim Arık, “Tüm projelerimizin ortak özelliği ise mesken ücreti dâhil satış fiyatları, ev tesliminde kat mülkiyeti tapusu verilmesi, ergonomik dolaplar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılarak teslim edilmesi. Ayrıca, tüm PVC’lerimiz renkli, standart üzeri yükseklikte ve ısı camlı, katlar arasında yüksek su, ısı ve ses yalıtımları yapıyoruz. Önümüzdeki yıllar için 10 farklı lokasyonda ve yeni bir kentte daha çalışmaya başlayacağız” dedi.