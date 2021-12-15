GSO Başkanı Ünverdi: “Şirketlerin kazanç gibi görünen gelirleri vergiden istisna tutulmalı”

GAZİANTEP - Ünverdi, 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişlerin şirketlerin mali tablolarına kur geliri olarak yansıyacağını belirterek, bu sebeple firmaların mağduriyet yaşamaması ve kur farkından dolayı daha fazla vergi ödememesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Gaziantep’in ihracat odaklı üretim yapan bir kent olduğunu ve ticaretini ağırlıklı olarak döviz cinsinden yaptığını belirten Ünverdi, Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerin tüm ihracatçı firmalar gibi döviz üzerinden hammadde alımı yaptığını ve üretmiş olduğu ürünleri yurt dışına döviz değeri üzerinden ihraç ettiğini kaydederek, 2021 yılının son çeyreğinde ülkemiz piyasalarında döviz kurunda yaşanan hareketliliğin şirketlerin mali tablolarına fiktif kur geliri olarak yansıyacağının altını çizdi.

“Yüzde 25 kurumlar vergisi ödenecek”

Adnan Ünverdi, Vergi Usul Kanunun 280. Maddesinde, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur” ifadelerine atıfta bulunarak, “İlgili madde uyarınca şirketlerimiz yıl sonunda halihazırda muhasebe kayıtlarında bulunan dövize yönelik yeniden değerleme yapmak zorundadır. En son değerleme yapılan 30.09.2021 tarihinde dolar kuru 8,84 TL iken bugün itibariyle ortalama yüzde 60 oranında artış göstererek 14 TL üzerine çıkmıştır. Bu durumda şirketlerimiz özellikle döviz cinsinden yurt dışı kaynaklı alacakları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan kur farkı üzerinden yüzde 25 oranında kurumlar vergisi ödemek durumunda kalacaklar” diye konuştu.

Adnan Ünverdi, firmaların yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için, 31 Aralık 2021 tarihinde dikkate alınacak olan döviz kurunun belirlenmesinde 30.09.2021 tarihindeki kurun esas alınmasının sağlanması ve önümüzdeki dönemlerde aynı sorunun tekrar yaşanmaması adına oluşan kur farkının vergiden istisna tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.