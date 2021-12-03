GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi: “Yeşil mutabakat için kaynak lazım” 

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, büyük ölçekli firmaların kendi içlerinde işletmesine dönüşümü yapabilecek kaynağa sahip olabileceğini ancak orta ve küçük işletmelerin bütçe ayırmada sorun yaşayabileceklerine dikkat çekerek “Bu konuda beklentilerimiz var, çünkü buna bir kaynak bulunması lazım” dedi.

Adnan Ünverdi, yeşil mutabakat, kent sanayicisinin yaşadığı sorunlar ve kente yeni kazandırılacak OSB’lerdeki son durumu DÜNYA’ya anlattı. Yeşil Mutabakat için ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünverdi, en önemli aşamanın danışmanlık olduğunu kaydetti. GSO bünyesinde Yeşil Mutabak birimi kurduklarını anlatan Ünverdi, “İlk toplantısını da gerçekleştirdik. Ne yapacağımızı, yol haritamızı çizmeye çalışıyoruz. Bakanlık da bize rehberlik yapacak. Gaziantep olarak ne yapacağımızı arkadaşlarımızla tespit edip sektör sektör ilerlemek zorundayız” diye konuştu.

“Yeşil Mutabakat’a uymazsak her koşulda kaybedeceğiz”

Yeşil Mutabakata uyumun kaçınılmaz olduğunu aktaran Ünverdi, gerekli dönüşümün sağlanmaması halinde AB pazarında yüksek vergilerle karşılaşacaklarını belirtti. Kısıtlı bir zaman olduğunu söyleyen Ünverdi, “Yapmamız gereken bir yığın şeyler var. Yoksa rekabetçiliğimizi kaybederiz. Avrupa’ya ürün satan firmalar bir müddet sonra farklı vergilerle karşı karşıya kalacak. Bu durumda Avrupa’ya ürün satan diğer ülkelere göre biraz daha pahalıya vermiş olacağız. Bunun da pazarı kaybetme gibi büyük bir dezavantajı var. Bunun yanında kirlettiğimiz dünyanın dezavantajını yaşayacağız. Her koşulda kaybeden taraf olacağız. O nedenle çalışmalara başladık. Bir müddet sonra tüm firmaların katılımını isteyeceğiz. Bununla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun uzman kişileri getirip Gaziantep’in sanayisini bu noktada ön plana çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu’ya rol model olacak”

Gaziantep’in pandemi döneminde öne çıkan bir şehir olduğunu bildiren Ünverdi, son dönemdeki ihracat rakamlarının da bunu gösterdiğini ifade etti. Kentin geçen yılın toplam ihracatını bu yılın Ekim ayı itibariyle yakaladıklarını kaydeden Ünverdi, “Şu anda 10 milyar dolara doğru gidiyoruz. Ama mühim olan bunun sürdürülebilir olması. Bu yıl hallettik gelecek yıl bakarız anlayışı olmaz. Ne kadar kendimizi geliştirirsek, ne kadar çok verimlilik, dijitalleşme ve yeşil üretime uyarsak sürdürülebilirliği de sağlarız. Bu anlamda da yapacağımız çok iş var” dedi. Gaziantep’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lideri olduğunu bildiren Ünverdi, kentin yeşil mutabakat sürecinde de bölgeye rol model olacağını belirtti.

“Sanayiciye destek şart”

Son dönemde artan üretim maliyetlerinin rekabet gücünü zayıflattığını söyleyen Ünverdi, “Bunun yanında sanayiciyi rahatlatacak bir takım desteklerin olması gerekiyor. Yoksa rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Bu konularda düzenleme olması lazım” şeklinde konuştu. Ünverdi, hammadde krizi ve konteyner sorununun da bir süre daha devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Pandemi ile alışkanlıklar da değişti. Pandemi öncesinde dibe doğru giden petrol fiyatları şu anda yükselmeye başladı. Tüm hammaddelere talep patlaması var. Yani arz az fakat talep çoğaldı. Öyle olunca hammadde fiyatları yükseldi. Bir hafta öncesine kadar Çin’den Mersin Limanı’na 15 bin dolara gelen konteyner şu anda 12 bin dolarlara kadar geriledi. Bazı şeyler zaman içerisinde düzelmeye başlıyor.”

“Belçikalılar Gaziantep’e yatırım yapmak istiyor”

Gaziantep’in yeni kurulan OSB’lerinden Polateli Şahinbey’de yakın zamanda tahsislerin başlayacağını da sözlerine ekleyen Ünverdi, “Yaklaşık 45 milyon metrekarelik bir alan. İlk etapta 10 milyon metrekaresi açılacak. Şu anda bir metrekare yer bile satılmadı. Kimseye de sözü verilmedi. Yayınladığımız zaman talepleri toplayıp satmayıp, tahsis edeceğiz. Gaziantep dışarıdan yatırımcının ilgisi çok fazla. Dünyanın ilgisini çeken bir Gaziantep var. Geçtiğimiz günlerde Belçika’dan bir büyükelçi Gaziantep’e geldi. Kenti tanımaya çalışıyorlar. Belçika’dan yatırımcıyı buraya nasıl getirebilirizi çözmeye çalışıyorlar. Biz sanayi şehriyiz. Haliyle yatırımcı gelecektir ama bu yatırımcı gelirken de tabii ki pandemi şartlarını göz önüne alacaktır. Şartlar iyileştirildiği takdirde de dışarıdan yatırımcı gelir. Burası kârlı bir bölge. Ortadoğu’ya açılan kapı. 5 saatlik uçuşla 2 milyarı insanı buluşturan bir nokta. Yol yapılıp İskenderun Limanı’na 87 kilometrelik yolla bağlanırsa çok daha farklı bir bölge olacak. Ayrıca bu bölgede devletin kendi teşvikleri var” ifadelerini kullandı.