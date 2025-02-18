GSO’da yeni lüks entelektüel sermaye konuşuldu 

Güneş DOĞDU / GAZİANTEP

Gaziantep, 'Yeni Lüks Entelektüel Sermaye' konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin ilk ve tek lüks içerik sitesi OGGUSTO’nun kurucusu Özlem Güsar’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, Kurul Üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katılım sağladı.

"Lüks artık entelektüel sermayeye, deneyime ve inovasyona dayalı"

Gaziantep iş dünyası ve lüks tüketim anlayışına yeni bir perspektif kazandırmanın amaçlandığı toplantının açılış konuşmasında entelektüel sermayenin işletmelerin rekabet gücünü artırmadaki rolüne dikkat çeken TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, “Bilgi ve deneyimin, şirketlerin en değerli varlıkları haline geldiği günümüzde kadınlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırarak, iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmeleri gerekiyor, bu anlamda kadın girişimcilerimiz daha aktif olmalarını hedefliyoruz’’ dedi.

Ahi, ‘’Eskiden lüks denildiğinde maddi varlıklar akla gelirdi; ancak günümüzde lüks artık entelektüel sermayeye yani bilgiye, deneyime ve inovasyona dayalı hale geldi. Özellikle kadın girişimciler için bu kavram: İleri seviye bilgi ve yetkinlik kazanımı, güçlü iş ağları ve stratejik bağlantılar oluşturma, teknoloji ve inovasyona yatırım yapma, marka itibarı ve özgünlük yaratma gibi unsurlar içermektedir. Kadınlarımızın kendi bilgi sermayelerini artırmaları, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve uzun vadeli düşünmeleri büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar, yeni lüks, sürdürülebilir başarı, yeni müşteri, yeni başarı formülü, entelektüel sermaye gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.