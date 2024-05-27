GTB Heyeti, UHK 2024 Mısır ve Buğday Kongresi’ne katıldı

Ulusal Hububat Konseyi tarafından, Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede; Türkiye’nin mısır ve buğday üretimi ele alınarak, sektörün talep ve önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kongrede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve çevre illerden gelen sektör temsilcileriyle bir araya gelen GTB heyeti, yeni hasat sezonu ve iklim değişikliğin tarımsal üretime etkileri üzerine istişareler gerçekleştirdi.

Kongrenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etkinliğin sektörün geleceğine katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Dünyada son dönemde jeopolitik ve iklim değişikliklerinin meydana geldiğine dikkati çeken Yumaklı, söz konusu değişimi yeni normal olarak adlandırdıklarını, geleceğe dönük planları buna göre yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin son 22 yılda oluşturmuş olduğu çok ciddi bir altyapı olduğunu ve bunun sayesinde dünyadaki olumsuz gelişmeleri hasar almadan atlattıklarını belirten Bakan Yumaklı, "22 yılda çiftçilerimizi üretime teşvik için reel rakamlarla ifade ediyorum, verilen tarımsal destek tutarı 1 trilyon 625 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, geçen yıl bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığını anımsatarak, "Bu başarıları makro göstergeler de teyit etmiş oluyor. Son 21 yılın 16'sında tarım sektörü büyüme gösterdi. Yıllık 69,2 milyar dolarlık hasılayla da Avrupa'da birinci, dünyada da ilk on arasındayız. Geçen yıl 2 bin 200 çeşit ürünümüzü 212 ülkeye ve bölgeye ihraç etmişiz. 31 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatına sahip olmuşuz ve bunun döviz kazanımını ülkemize getirmişiz" diye konuştu.

Bundan sonraki dönemde tarım sektörünü 5 hedef üzerine planladıklarına işaret eden Yumaklı, sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir sektör olacağını dile getirdi.

“Zengin bir tarım ülkesiyiz”

Kongre sonrası üretici ve sanayicilerle görüşmelerde bulunan GTB Başkanı Akıncı ve Meclis Üyeleri, hasat sezonuna yönelik genel değerlendirmelerde bulunarak, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini dinledi.

Kongrenin sektör adına son derece verimli geçtiğini belirten GTB Başkanı Akıncı, yaptığı açıklamada, “Zengin bir tarım ülkesiyiz; sürdürülebilir ve kaliteli üretim anlayışıyla bu potansiyelimizi çok daha ileri seviyelere taşıyabiliriz. Tarımı odağına alan ve tüm paydaşları bir araya getiren bu tarz kongrelerin sektörün geleceğine pozitif katkı sunacağına inanıyorum. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen UHK ve Adana Ticaret Borsasının yanı sıra ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.