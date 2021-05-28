GTO Başkanı Yıldırım: Pandemi desteklerinde ciro kaybı esas alınmalı

GAZİANTEP - İşletmelerin pandemiden önceki ciroları ile şu anki ciroları karşılaştırılmalı ve kayıp yaşayan işletmeler kayıp oranlarına göre desteklenmeli” dedi. GTO mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Meslek Komite üyelerinin de katılımıyla “genişletilmiş” olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Yeme-içme ve hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörler bu süreçten oldukça olumsuz şekilde etkilendi. Maliyetlerimiz arttı, gelirlerimiz düştü. Bizler sektörün önde gelenleri olarak yaşanan problemleri Odamıza ve Yönetim Kurulumuza iletiyor, çözüm önerilerini sunuyoruz. Yönetim Kurulumuz da bu hususları ivedilikle ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek titiz bir şekilde takip ediyor. Sektörlerimizin lehine yapılan pek çok düzenlemede Odamızın katkıları var. Bu nedenle sizlere ve sizlerin talebini titizlikle takip ederek sonuçlandıran yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da 1 Haziran itibariyle tüm işletmelerin normal çalışma düzenine geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Yıldırım, hem birey olarak, hem de işletmeler olarak herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Dikkatli davranmalıyız ki arzu ettiğimiz normalleşme hızlansın” diye konuştu.

“Desteklerde ciro kaybı esas alınmalı”

Yıldırım normalleşme sürecinde devletin işletmeleri desteklemesi gerektiğini belirterek, desteklerin ciro kaybı esasına göre olması belirtti. 17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan destek paketini memnuniyetle karşılamakla birlikte yetersiz olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: “Aylardır çalışmayan ya da ciro kaybı yaşayan ama sabit giderleri işlemeye devam eden işletmeler için 3 bin TL’nin, 5 bin TL’nin yeterli olması elbette beklenemez. Üstelik kapsamı, Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirler olduğu için üyelerimizin büyük bir kısmını kapsamıyor. Destekler 300’den fazla NACE kodunu kapsıyor. Bu NACE kodlarındaki üye sayımız 4 bin 400 ve bunların sadece yüzde 35’i gerçek kişi tacir. Başka bir ifade ile GTO üyelerinin yüzde 5’i destekten faydalanabiliyor. Destek mekanizmalarının daha önceki desteklerde de söylediğimiz gibi NACE'lere göre değil de ciro kaybına göre düzenlenmesi gerekir. İşletmelerin pandemiden önceki ciroları ile şu anki ciroları karşılaştırılmalı ve kayıp yaşayan işletmeler kayıp oranlarına göre desteklenmeli.” Online olarak düzenlenen GTO Genişletilmiş Meclis Toplantısı Meslek Komite ve Meclis Üyelerinin sektörlerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından son buldu.