GTO’da “Etkin İhracat Yapma Metodları” konuşuldu

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak, Akademisyen ve Dünya Gazetesi köşe yazarı Dr. Hakan Çınar ve Satın Alma ve Yönetim Bilimleri konusunda uzman akademisyen Dr. Sevgi Yılmaz katıldı. Başarılı ihracat gerçekleştirmenin temel adımlarının konuşulduğu toplantıda, hedef pazarın doğru seçilmesi gerekliliğine ve veri odaklı ihracatın önemine dikkat çekildi.

Etkin ihracat konusunda firmalara önerilerde bulunan Akademisyen Dr. Sevgi Yılmaz, karlılığı koruyarak ihracat yapmanın hayati önem taşıdığını belirterek, yönetim altyapısını başarılı bir şekilde koordine edebilen firmaların, sürdürülebilir ihracat ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlayabileceklerini kaydetti. Etkili ve karlı ihracatın gerektirdiği konulara dikkat çeken Dr. Sevgi Yılmaz, “Türk firmalarının şansı çok büyük çünkü mühendisliğimiz çok iyi ve ürünlerimiz kaliteli. Fakat ihracata girişte bazı eksikliklerimiz var. Türk firmalarının bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Firmaların ilk etapta, ürünlerini nasıl daha verimli üretebilecekleri ve nasıl doğru satabileceklerine odaklanarak, süreçlerini buna göre kategorize etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

Dijital altyapı kurulmalı

İhracatta hedef pazarın doğru seçilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Satılamayacak ürün yok, yeter ki doğru müşteriyi ve doğru pazarı bulun. Her ülkeye, her müşteriye bir ürün satabilirsiniz. Burada müşteriyi iyi tanımanız ve süreci iyi yönetmeniz önemlidir. Dijital altyapıyı kuramayan firmaların durumu 5 yıl içerisinde kötüye gidecektir. Bu altyapıyı kurmak zorundayız. Yurtdışı pazar araştırmaları çok detaylı yapılmalıdır. Şuan dünyayı veri yönetiyor, bu nedenle firmalar veri odaklı ihracat yaparak, hem müşteri memnuniyetini sağlar hem de sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmiş olur” diye konuştu.

Hedef pazar doğru seçilmeli

Akademisyen ve Dünya Gazetesi köşe yazarı Dr. Hakan Çınar, “Sıcak temasla yapılan işler her zaman daha etkilidir. Firmalar mümkün olduğunca fuarlara katılmalı. İhracatta hedef pazarı mutlaka doğru seçmeleri ve hedef ülkeyi kendi sektörlerine göre belirlemeleri gerekiyor. Bu noktada pazar araştırması yaparak dışa bağımlı ülkeleri kolaylıkla bulabilirler. Dağıtım konusunda da o ülkede distribütör bulmaları firmalara avantaj sağlayacaktır” dedi.

Başarılı ihracat gerçekleştirmenin püf noktalarına değinen Dr. Hakan Çınar, “Öncelikle yurtdışına satış yapmanın firmaya faydasının olup olmadığı gözden geçirilmeli. Daha sonra ise ihracat stratejisi belirlenmeli. Bir ihracat planı yapılmalı ve buna ilişkin bir bütçe ayarlanmalı. Satış kanallarını ve ürünün pazarlama tekniğini de belirlemek gerekiyor. Sonra gümrükle ilgili bilgilere ulaşılmalı ve tahsilata yönelik yöntemler belirlenmelidir. Bu noktada dağıtım kanallarını doğru bir şekilde oluşturmak da önemlidir. Son olarak da satış sonrası politikalar belirlenmelidir” açıklamasını yaptı.