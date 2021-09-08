GTÜ 2022-2026 hedef planını açıkladı

KOCAELİ - GTÜ Stratejik Planının hazırlama çalışmalarını ve koordinasyon görevini yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2021 Yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan GTÜ Stratejik Planının temel vurgusu “Ülkemizin 11 Araştırma Üniversitesinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesini iyiden mükemmele taşımak” tır. Bu mükemmeliyete ulaşmakta akademik ve idari personelin araştırma üniversitesi kavramına ve değerlerine inanması güçlü bir altyapı, kaynakların verimli kullanılması gibi kavramların önemi vurgulanmış olup, 2022-2026 plan dönemi için araştırma, eğitim-öğretim ile hizmet kalite ve kapasitesine yönelik iyileştirme ve gelişmeleri içeren stratejik amaçlar altında, Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmalara yönelik kaynakların artırılması, Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmaların niteliğini iyileştirilmesi, Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak ve girişimciliği özendirecek çalışmalar yapılması, Eğitim öğretim hizmetlerini iyileştirerek uluslararası standartlarda, mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi ve Uluslararası standartlarda alanında yetkin araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler ile tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler verilmesini sağlayarak, Yeşil ve çevreci üniversite olmak için 9 stratejik hedef tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

GTÜ, Sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan ile bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı olup, toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmek” misyonu ile “temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmak” vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı ise planda yer alan 35 performans göstergesiyle değerlendirilecek.