GTÜ Dronepark’ta, bin öğrenciye İHA uçuş eğitimi

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - GTÜ Teknopark şirketi Fly Bvlos Technology- Come 2 Türkiye işbirliğiyle, GTÜ Dronepark’ta verilecek eğitimler, Türkiye’de ve Avrupa’nın her yerinde geçerli ilk ve tek İHA pilot eğitimi olma özelliği taşıyacak.

Türkiye drone teknolojisine, eğitim ve teknoloji konusunda yön verecek olan GTÜ Dronepark, faaliyetlerine başladı. İki yılda yerli ve yabancı bin öğrencinin eğitim göreceği, “Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği” programı ile havacılık sektörü için yetişmiş insan kaynağı, yeni nesil insansız hava araçlarının kullanımı ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan eğitimlerin bir bölümü Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsündeki Dronepark’ta, Fly Bvlos Technology tarafından verilecek. Programın tanıtım töreninde, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fly Bvlos Technology Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Demirkapu, Flyby Technology Kurucusu Jon Parker ve Come 2 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Güvercin bilgilendirmelerde bulundu.

63.6 milyar dolarlık pazar

Drone teknolojisinin en fazla savunma sanayi, tarım, inşaat, madencilik, medya ve telekomünikasyon alanlarını etkileyeceğini söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Drone’lara yönelik servis hizmetleri pazar büyüklüğünün 2025’e kadar 63,6 milyar dolara çıkması bekleniyor ve Insider Intelligence’a göre, tüketici drone gönderilerinin 2022’ye kadar 30 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Alman istatistik firması Statista’ya göre ABD tüketici insansız hava araçlarının bayilere satışı 2020'de 1,25 milyar doları aştı. Goldman Sachs, ticari ve devlet sektörlerinden gelen bu artan drone talebiyle desteklenen toplam drone pazarının 2021 sonu ile 100 milyar dolar değerinde olacağını tahmin ediyor” açıklamasını yaptı. Fly Bvlos Technology Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Demirkapu, “Drone teknolojisi hayatımızda önemli bir yere sahip. Drone’lar ilerde hayatımızın büyük bir parçasını oluşturacak. İnsan yardımı, tarım ve sulama afet drone merkezi ile drone’lar bizi tanıyacak ve bilecek” dedi.

40 ülkeden öğrenci gelecek

Come 2 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Güvercin de, “Uluslararası öğrencilerin GTÜ kampüsündeki dronepark’ta eğitim alacağı, uluslararası sertifikasyona sahip, Londra ve İngiltere’deki partnerlerle dünya çapında bir eğitim merkezi oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, dünyanın 40 ülkesinden uluslararası öğrencileri Türkiye’de eğitmek” dedi. SAHA İstanbul Kurucu Genel Sekreteri İlhami Keleş ise, “Geçtiğimiz günlerde, Altınay ve Aselsan’ın birlikte kurduğu Dasal’ın 150 kiloluk kargo drone’unu uçurduk. Önümüzdeki süreçte drone’ları, kargo taşıma, sağlıkla ilgili hususlar, arama kurtarma faaliyetleri gibi birçok alanda çok etkili bir şekilde kullanıyor ve geliştiriyor olacağı” diye konuştu.

İngiltere ile stratejik parkur çalışması

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, “İngiltere ile yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz bir stratejik parkur çalışması söz konusuydu. Biz bunu ilerletmek istiyorduk ve bu işbirliğiyle ilk adımı atmış olacağız. Yapacağımız çalışmayla, dijital dönüşüm konseptini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyetin uluslararası anlamda değerinin olabilmesi için, bu eğitim içeriklerinin Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca gibi birçok dilde üretilmesi konseptiyle beraber, tek bir içeriği hakim kılacağız” ifadesini kullandı.