GTÜ ile MANAKİN’den tarımda akıllı otomasyon protokolü

KOCAELİ - Protokolle, dikey tarım ve topraksız tarımda yerli akıllı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve dikey tarımın maliyetinin düşürülerek Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarımsal verimi artırmak, su israfını önlemek, zirai ilaç kullanımını ortadan kaldırmak ve küçük alanlarda yüksek verimli sebze ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmek amacıyla, sera ve kapalı alanların ortam kontrollerini optimum düzeye çıkarmayı hedefleyen tarımsal otomasyon sistemleri geliştiren ve ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) arasında ‘Otomasyon ve Biyoteknoloji’ alanında elektronik tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve kurulum konularını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ-ATAM Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, GTÜ-ATAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker ve MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş. kurucu ortakları Çağdaş Kizak ve İhsan Öztürk’ün katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirilmesi, üretilecek ürün ve hizmetleri mevcut ve yeni pazarlara sunmak amacıyla ortak tasarım yapılması, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla, dikey tarım ve topraksız tarımda yerli akıllı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve özellikle dikey tarımın maliyetinin düşürülerek Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

GTÜ’de otomasyon ürününün kurulumu yapılacak

MANAKİN, GTÜ-ATAM ile yaptığı ve yapacağı çalışmalarda, GTÜ kampüsünde bulunan LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda (LAVFARM), MANAKİN’in Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü otomasyon ürününün kurulumunu yapacak. Ar-Ge süreci yürütülen otomasyon sistemi başlıca besin dozajlaması, aydınlatma kontrolü, sıcaklık - nem kontrolü, EC ve PH kontrolü ve bir yönetim panelini içerecek. Otomasyon sisteminin kullanılması, test edilmesi ve geliştirilmesi GTÜ-ATAM ve MANAKİN ortaklığı ile gerçekleştirilecek.