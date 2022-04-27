GTÜ ile Sanko Holding arasında iş birliği protokolü imzalandı

KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) sanayi ile iş birliği geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda GTÜ ile SANKO Tekstil İşletmeleri İSKO şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. GTÜ Senato Toplantı Salonunda düzenlenen törende GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Beşli, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, SANKO Holding İSKO Şubesi Personel Müdürü Sedat Binici, akademisyenler ve İSKO personeli katıldı.

Öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecek

Prof. Dr. Bülent Keskinler, SANKO Ar-Ge çalışmalarını takip ettiklerini dolayısıyla işbirliği protokolünün atılacak imzalarla hayata geçecek olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Keskinler, “Öğrencilerimiz, belirlenen konularda teorik olarak edindikleri bilgileri tekstil sektöründe pratiğe dönüştürme olanağı elde edecek. Sektörü tanıyan öğrencilerimiz Ar-Ge çalışmaları kapsamında deneyim kazanarak mezun olacaklardır” dedi.

Sedat Binici de işbirliği protokolünden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bu kapsamda birlikte çalışacakları araştırmacıların SANKO Holding Ar-Ge çalışmalarında Türkiye’nin önde gelen diğer üniversitelerden araştırmacılarla ortak platformda yer alacaklarını belirtti. Binici, “Protokol, eğitim-öğretim, kariyer geliştirme alanında gelişim ve staj olanakları sağlayacak, GTÜ ile İSKO ortak çalışmalarına zemin hazırlayacaktır” açıklamasını yaptı.