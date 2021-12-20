GTÜ, Komorlar Birliği ile endüstri alanlarında işbirliklerine devam edecek

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen ziyarette, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Fly Bvlos Technology CEO’su Kamil Demirkapu, Come2Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, akademisyenler, iş ve siyaset dünyasından katılımcılar yer aldı.

GTÜ Dronepark’ın etkileşim ve işbirliklerinde örnek teşkil ettiğini belirten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Muhammed Hasan Aslan, “Üniversitemiz sanayinin merkezinde konumlanmıştır. Çevremizde 17 Organize Sanayi bölgesi (OSB) mevcut. Dolayısıyla endüstri alanıyla işbirliği yaptığımız için çok heyecanlıyız. Holding, Come2 Turkey ve FLY BVLOV Teknolojiye teşekkür ediyorum. Çünkü bu işbirliklerimizin oluşmasında bu alanda çalışmalar yapmamızda katkıları olmuştur. Diğer endüstri alanlarıyla işbirlikleri oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sırrı ne? nasıl başarıyor?

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali konuşmasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde eğitim ve araştırmanın önemine değindik. Bugün bunu canlı olarak yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. İlme verdiğiniz değer sizin ne kadar ileriye gidebileceğinizi gösteriyor. Sanayi bölgesinin içerisinde böyle bir üniversitenin bulunması şunu gösteriyor ki, bu üniversiteden mezun olan öğrenciler sanayide hayatlarına devam edebilecekler. Bu da onlara tanınan en büyük imkan. Gençlere en büyük tavsiyem, mezun olup masa başında oturmasınlar, mutlaka sanayide iş dünyasıyla beraber olsunlar. Türkiye dün bizi yok etmeye çalışanlarla mücadele ettiği için daima Türkiye’nin yanında olacağız. Şu soruyu hep kendime sormuşumdur, Türkiye’nin sırrı ne? nasıl başarıyor? Bugün gerçekleştirdiğim geziler ile bunu net bir şekilde daha gördüm” açıklamasını yaptı.