GTÜ, Manas Üniversitesi ile Eğitimde İş Birliği Protokolü imzaladı

KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) eğitim iş birlikteliklerine bir yenisini daha ekledi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile GTÜ arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi. KTMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda geçtiğimiz günlerde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev tarafından imzalanan protokol ile ortak araştırma faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, akademik toplantıların yapılması, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi yapılması sağlanacak.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'a Kırgızistan ziyareti sırasında Rektör Yardımcısı ve GTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler ve akademisyenler eşlik etti. Aynı gün KTMÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda Manaslı akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi’ni tanıttı. Bu toplantıda GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ise “Su ve Atık Su Arıtımında Membran Prosesleri” konulu bir seminer gerçekleştirdi.