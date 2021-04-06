GTÜ, mineral analizlerin referans merkezi olacak

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kale Grubu şirketi olan ve GTÜ fabrika baca gazındaki atık ısının kullanılması ile ısıtılan ilk modern serasını işleten Mavruz Tarım arasında, Ar-Ge odaklı işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde yüzde yüz hibe destek ile Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Laboratuvar, GTÜ’yü mineral analizlerinde referans merkezi yapacak. Bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik çalışmaların yürütüleceği Element Analiz Laboratuvarı ile verimlilik, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı odaklı bitki besleme (gübre) ve fonksiyonel gıdalar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak.

10 yıllık işbirliği protokolü imzalandı

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın başkanlığında, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Damla Arısan’ın yer aldığı GTÜ heyeti, Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan, dünyanın 12. büyük üretim tesisi Çanakkale Seramik yerleşkesinde, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su ve aynı zamanda Mavruz Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ı ziyaret etti. Türkiye’nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü ile sürdürülebilir ve çevre dostu topraksız sera üretiminde inovasyon ile öne çıkan Mavruz Tarım arasında bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, 10 yıllık bir işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Aslan ve GTÜ heyeti, Çanakkale Seramik Çan yerleşkesinde Kale Seramik Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret ederek Ar-Ge altyapısı ve yürümekte olan bazı Ar-Ge projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra, Ar-Ge Merkezi Müdürü Dr. Kağan Kayacı tarafından yapılan Ar-Ge faaliyetleri sunumunu dinledi. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın da katıldığı görüşmelerde, Kale Grubu ile GTÜ’nün geçmişten günümüze Ar-Ge işbirlikleri ele alındı ve bu işbirliğini biyoteknoloji ve tarımdan başlayarak inşaat malzemeleri sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörlerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirme konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye’nin ilk modern serası olacak

Protokol kapsamında, Mavruz Tarım tarafından kurulmuş olan ve Türkiye’nin fabrika baca atığındaki ısıdan yararlanılarak ısıtılan ilk modern serası olma özelliğini taşıyan, 40 dönümü aşkın büyüklükteki topraksız domates serasında sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite odaklı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedefleri ile uyumlu Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Besin içeriği zenginleştirilmiş, gıda güvenliği tescillenmiş, fonksiyonel ve biyogüçlendirilmiş domateslerin ve katma değerli domates ürünlerinin çevre dostu ve inovatif yöntemler ile geliştirilmesi için üniversite ve sanayi işbirliği yapacak.

2021’in ilk yarısında tamamlanacak

Mavruz Tarım’ın bu kapsamda yapacağı yüzde yüz hibe destekle, GTÜ kampüsünde Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik bir Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Kurulumunun 2021’in ilk yarısında tamamlanması planlanan bu Element Analiz Laboratuvarı’na, Kale Grubu’nun kurucu ve onursal başkanı olan Dr. İbrahim Bodur’un adı verilecek.