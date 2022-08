GTÜ, SCALE etkinliğine ev sahipliği yapıyor

KOCAELİ - GTÜ Bilgisayar Mühendisliği binasında gerçekleşen SCALE’in ilk haftasında, kendi alanlarının en başarılı bilim insanları arasında yer alan Takayuki Hibi (Osaka Üniversitesi), Jürgen Herzog (Duisburg-Essen Üniversitesi) ve Sara Saeedi Madani (Amirkabir Teknoloji Üniversitesi), Combinatorial Commutative Algebra yaz okuluna ve Jan De Beule (Vrije Brüksel Üniversitesi), Bence Csajbok (Bari Politeknik), Maria Montanucci (Danimarka Teknik Üniversitesi) ve Morgan Rodgers (İstinye Üniversitesi), Finite Geometry yaz okuluna davetli konuşmacılar olarak katıldı.

Pandemiyle ve çevrimiçi konferanslarla geçen 2 senenin ardından, öğrencileri ve genç araştırmacıları araştırma topluluklarıyla buluşturmak amacıyla hareket eden SCALE etkinliği, GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)’nden Dr. Öğr. Üyesi Zafeirakis Zafeirakopoulos’un öncülüğünde, BTE “Algorithms for Combinatorics, Geometry, Optimization and Number Theory laboratuarı (Alcyon lab)”, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Matematik Bölümünün, Türkiye ve yurtdışındaki diğer üniversitelerden akademisyenlerle ortaklaşa çalışmasıyla organize edildi. Türkiye Matematik Kulübü (TMK) ve GTÜ Bilgisayar Topluluğu da organizasyonun gerçekleştirilmesine destek sağladı. Yaklaşık 40 ülkeden 250’den fazla katılımcının olduğu bu organizasyonda Uluslararası Matematik Birliği, ACMSIGSAM, Türk Matematik Derneği ve TÜBİTAK’ın sponsorluklarının yanı sıra çok sayıda sponsor desteği bulunuyor. Bir çatı etkinliği olarak gerçekleştirilen SCALE kapsamında, bu sene 27.si düzenlenen “Application of Computer Algebra (ACA)” ve 24.sü düzenlenen “Computer Algebra in Scientific Computing (CASC)” isimli Dünya ölçeğinde önemli iki uluslararası bilimsel konferans yer alıyor. Ayrıca SCALE, “Combinatorial Commutative Algebra”, “Finite Geometry” ve “FPGA/Verilog from Scratch” isimli üç yaz okulu ile “Sagedays Istanbul” ve “Maple Lectures” çalıştaylarını içeriyor.

30 ülkeden 120’den fazla bilim insanı katılım sağlayacak

ACA 2022 Konferansına 30 ülkeden 120’den fazla katılımcının yer alacağını belirten GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “GTÜ olarak dünyanın birçok ülkesinden katılımın olduğu bu bilimsel çatı etkinliğinin ev sahipliğini yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Daha önce, Montreal (Kanada), Kassel (Almanya), New York (ABD), Nara (Japonya) gibi şehirlerin ev sahipliği yaptığı ACA, şu anda GTÜ’de, yaklaşık 30 farklı ülkeden 120’den fazla bilim insanını yüz yüze ve 50’den fazla bilim insanını çevrimiçi olarak ağırlıyor. Matematik, Bilgisayar alanlarında bilim insanlarıyla Araştırmacılar arasındaki etkileşimi sağlayan uzun bir geçmişi bulunan bir etkinliğe, araştırma konusunda sağlam temellere dayanan ve uzun bir geleneği olan GTÜ’de tanık oluyoruz. Geçtiğimiz hafta Yaz Okulu etkinlikleri ve Sagedays buluşmalarına ev sahipliği yaptık. Türkiye üniversitelerinden de bilim insanlarımız etkinliğimizde yer alıyor. Ülkemizde etkinliğimizi benimseyen büyük bir Matematik ve Bilgisayar bilimleri topluluğu mevcuttur” dedi.

SCALE’in son haftasında GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan CASC hakkında bilgi veren Mantar şunları söyledi: “ Önceki yıllarda Soçi (Rusya), Linz (Avusturya), Lille (Fransa) ve Pekin (Çin) gibi şehirlerde gerçekleştirilmişti. Marc Moreno Maza (Batı Ontario Üniversitesi) ve Michael Nikitas Vrahatis (Patras Üniversite Araştırma Merkezi)’in davetli konuşmacı olarak katılacağı konferans, 22 - 26 Ağustos 2022 haftası boyunca bilgisayar cebiri sistemleri ile sembolik hesaplamanın etkileşimini ve uygulamalarını içeren çok sayıda sunumu içeriyor.”