GTÜ Teknoparktan, İngiltere hava sahasında uçan ilk sivil İHA

KOCAELİ - İngilizlerin en iyi drone eğitim okulu Flyby Technology, Gebze Teknik Üniversitesi ve Fly Bvlos Technology arasında, geçtiğimiz aylarda, “Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı. European Union Aviation Safety Agency (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve Türkiye’nin sivil drone üretimine önemli katkılar sağlaması amaçlanan işbirliği kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesin (GTÜ) Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology’e ait hangarda, İlk İnsansız Hava Aracı (İHA) Sancak’ın montajı yapıldı. Faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi amacıyla kullanılacak olan İlk İnsansız Hava Aracı (İHA) Sancak, 30 kilogram faydalı yük taşıyor. Yalın tasarımı sayesinde iki kişi otuz dakikada demonte ve monte hale getirebiliyor. Gövde tasarımı hafif ve kanat açıklığı değiştirilebileceğinden extra menzil sağlıyor.

GTÜ’nün sanayi ile işbirliklerinin sürekli bir ivme ile devam ettiğini söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, “Bu doğrultuda Flyby Technology ve Flybvlos Technology şirketleri ile beraber drone teknolojisi know-how’ını ve teknoloji transferinin ilk örneğini gerçekleştirdik. GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, yenilikçi drone teknolojisini öğrenmede mükemmel bir imkan ve yeteneğe sahip olurken, araştırma ve geliştirme projelerinde çalışarak hem teknoloji transferinin birer neferi hem de drone teknolojisinin girişimci öncüleri olacak” dedi.

Kemoterapi ilaçları ve Covid-19 test kitlerini taşıyor

Fly Bvlos’un pilot eğitimlerinde kullandığı İHA’sı Sancak’ın, milli bayrak ile İngiltere hava sahasında uçan ilk sivil İHA olma özelliğini taşıdığını söyleyen Rektör Aslan, “5 metre kanat açıklığına sahip olan Sancak V-47, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS-National Health Service) adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçları ve Covid-19 test kitlerinin taşınmasında kullanılıyor. Fly Bvlos Technology’nin kurucusu Kamil Demirkapu, İngiliz ortağı Flyby Technology’nin kurucusu Jon Parker ile NHS’in projelerinde saha çalışmalarını beraber yürütüyor. Sancak, BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) sistemiyle, GTÜ Dronepark’taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere’de uçurulabiliyor. GTÜ Dronepark’taki sivil İHA çalışmaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da yakından takip ediliyor” diye konuştu.