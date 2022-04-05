GTÜ ve Hekim İlaç işbirliği protokolü imzaladı

KOCAELİ - Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Rektörlük Senato Salonunda imzalanan protokol, Hekim İlaç Ar-Ge birimine bilimsel, teknik ve donanımsal desteklerin verilmesinin önünü açtı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), GTÜ TTO bünyesinde yeni projeler için işbirliği alanları belirlenerek bir eylem planı hazırlandı. GTÜ, Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü ve Hekim İlaç arasında yapılacak olan projelerle, yeni yüksek katma değerli ürünlerin Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin yapılmasının önü açılırken aynı zamanda Hekim İlaç Ar-Ge ekibin GTÜ Lisansüstü programlarından faydalanmasına imkân sağlanmış oldu. Bu protokol ile Gebze Teknik Üniversitesi programlarında Hekim İlaç Ar-Ge stratejisine uygun çalışma alanları dikkate alınırken, GTÜ öğrencilerinin de Hekim İlaç bünyesinde staj yapma ve iş bulma konusunda önceliklenmesi sağlanmış oldu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri çerçevesinde en önemli adımların başında bilim merkezleri, üniversiteler ile sanayimizin yan yana, omuz omuza savaşmasıdır. Bu bakımdan, Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeni bir üniversite sanayi işbirliğinin temelini atmaktan gurur duyuyorum. Üniversitemizin öğretim üyelerinin ve alt yapısının yeni, ürün üretmek ve ihracat temelli, güzel projelere destek verecek olması hepimizi heyecanlandırmaktadır” dedi.

Hekim İlaç CEO’su Dr. Murat Doğan ise konuşmasında, “Hekim İlaç olarak Argivit markamız ile halkımıızn gönlünde milli ve yerli bir marka olarak iyi bir yer edindik. Halkımıza bu vesileyle buradan da teşekkür ediyorum. Bu protokol ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin değerli bilim insanlarıyla birlikte yeni ve etkili ürünler geliştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.