GTÜ ve Tez-Koop-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ve Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez- Koop-İş) arasında 103 sözleşmeli personele ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalandı.
KOCAELİ - Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde yapılan imza törenine, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Teoman Tohum, GTÜ İdari ve Mali İşler Daire Şefi Aydın Kurt, TÜHİS ve Tez- Koop-İş Sendikası yetkilileri katıldı. İki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere yüzde 37 oranında zam, sosyal yardımlarda, yol yardımlarında ve ek ödemelerde GTÜ yetkililerinin katkılarıyla önemli ölçüde iyileştirmeler yapıldı.