GTÜ ve Türkiye Uzay Ajansı işbirliği yapacak

KOCAELİ - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat 2021 tarihinde tanıtımı yapılan Türkiye Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü TUA adına Yönetim Kurulu ve Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve GTÜ adına Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan Ankara'da imzaladılar.

İmzalanan protokol kapsamında; kurumların sahip oldukları yetkinlikler ile birlikte koordinasyon içerisinde bulunarak uzay teknolojileri alanında ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaların yapılması, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında iş birliği yapılması amaçlanıyor.