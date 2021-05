GTÜ, yeni nesil sivil drone eğitimi için İngiltere ile anlaştı

Takip Et

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Teknik Üniveristesi (GTÜ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Türkiye ile İngiltere arasındaki Özel Serbest Ticaret Anlaşmasına değer katacak, önemli bir işbirliğine imza attı. Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği İHA başarısı, dev bir yatırımın da kapılarını araladı. Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut ikili ticarete önemli bir katkı sağlayacak olan türünün ilk örneği işbirliği GTÜ, İngilizlerin en iyi drone eğitim okulu Flyby Technology ve Fly Bvlos Technology arasında “Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması ile 1 Mayıs 2021 tarihinde başladı.

Teknolojinin diğer birçok alanında işbirliğinin standardını belirleyecek yapıda olan üçlü işbirliği, Türkiye'nin yeni nesil drone teknolojisine yeni bir ufuk getirerek, European Union Aviation Safety Agency (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak. Üçlü İş birliği çerçevesindeki eğitimle ağırlığının bir önemi olmayan dünyanın her yerindeki dronu dijital ortamda uçuracak Beyond Visual Line of Sight (Bvlos) Eğitimi, İngiltere ile eş zamanlı olarak dünyada ilk kez bu oluşum içinde verilecek.

Eğitimde gençlere odaklanılacak

GTÜ’nün sanayi ile iş birlikteliklerinin sürekli bir ivme ile devam ettiğini söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, “Bu doğrultuda Flyby Technology ve Flybvlos Technology şirketleri ile beraber kendi çatısı altında drone teknolojisi know-how’ını ve teknoloji transferini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, yenilikçi drone teknolojisini öğrenmede mükemmel bir imkan ve yeteneğe sahip olurken, araştırma ve geliştirme projelerinde çalışarak hem teknoloji transferinin birer neferi hem de drone teknolojisinin girişimci öncüleri olacak” dedi.

Flyby Technology tarafından oluşturulan eğitim programının, Flybvlos Technology tarafından ulusal ve uluslararası adaylara sunulacağını ve GTÜ’nün alt yapı hizmetlerinin kullanılmasıyla özellikle Türk gençliğine odaklanılacağını belirten Aslan, “EASA uyumlu General Visual Line of Sight Certificate (GVC) sertifikasına sahip adaylar, ticari iş operasyonları için yurt içi ve yurt dışı uçuşları gerçekleştirme yetkisine sahip olacak. Programa katılan Türk öğrenciler İngiltere'de eğitim görebilirken, İngiltere'deki öğrenciler de Türkiye'de eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca GTÜ, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) ile imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'de tek olan EASA onaylı İHA2 ve İHA3 drone eğitimlerinin idari düzenlemeleri SGHM ile birlikte oluşturulacak” ifadesini kullandı.

Drone endüstrisinin geliştirilmesi hedefleniyor

Bu amacı gerçekleştirmek için başta üniversiteler olmak üzere diğer Araştırma ve Geliştirme kurumlarıyla birlikte çalışıp hem mevcut hem de yeni endüstriyel sektörlerin taleplerine göre insansız hava araçları tasarlanacağını belirten Aslan, “Türkiye'deki heyecan verici drone endüstrisini genişletmek için bir çerçeve oluşturmak, başta endüstri ve regülasyon koyucular olmak üzere tüm paydaşlarla beraber çalışma niyetiyle hareket etmeyi planlamakta. Şirketler grubu hali hazırda 1 kg ila 600 kg arasında değişen dronların tasarımı ve üretimi üzerinde çalışıyor. Flyby Technology, şu anda Birleşik Krallık'ta COVID-19 ile mücadelede zaman ve koruma öncelikli transfer imkanı sağlayarak aktif bir rol oynuyor ve ağır mühendislikten güvenlik şirketlerine kadar değişen ortaklara sahip, bu deneyim, Türk yaratıcılığı ile birleştiğinde, mevcut Türk şirketlerinin yararlanabileceği sağlam bir büyüme temeli oluşturarak, tüm Türk drone endüstrisinin hedeflerine ulaşması için çalışacak” açıklamasını yaptı.

Yeni teknolojilerin transferi sağlanacak

Aslan, “Yeni nesil drone pilotları yetiştirmek üzere İngiltere'nin ilgili makamları tarafından yetkilendirilen Jon Parker’ın kurucusu olduğu Flyby Technology’nin ticari faaliyetleri arasında drone eğitimi, endüstriye danışmanlık hizmetleri ve drone tasarımı ile geliştirmesi yer alıyor. Flyby Technology, bu yeni, özgün ve yenilikçi drone yeteneklerini kullanmak isteyen sektörlere danışmanlık hizmeti verirken Jon Parker aynı zamanda İngiltere'nin yeni tam boyutlu uçak gemisi projesinin tasarımında de yer almaktadır. Bir Türk şirketi olan Fly Bvlos Technology, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin transferini sağlamak, teknoloji transferi için danışmanlık ve transfer sonrası ilgili eğitimleri sağlamak amacıyla Şubat 2020'de GTÜ Teknoparkta kuruldu” dedi.