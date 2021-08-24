GTÜ’lü Agriverts, topraksız dikey tarım eğitimleri verecek

KOCAELİ - Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteğiyle proje kapsamında, pilot okullarda topraksız tarım eğitimi seminerleri, mobil uygulama ile interaktif eğitim ve öğrencilere bire bir uygulama imkanı sağlanacak.

Dikey tarıma yönelik yapay zeka çözümleri üreten ve geliştiren Agriverts girişimi, çevre sorunlarına ve en önemlisi de gıda sorunlarına çözüm olarak yapay zeka ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileriyle büyük şehirlerde dar alanda yüksek verimde sürekli izlenebilir, güvenli tarım yapılabilmesini sağlayan çözümler geliştiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi mezunları ve öğrencilerinin kurmuş olduğu Agriverts'ın kurucu üyeleri olan Malzeme Mühendisliği mezunu Hakan Partal, Bilgisayar Mühendisliği mezunu Burak Kağan Korkmaz ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda Biyoteknoloji Enstitüsünde Bitki Biyoteknolojisi çalışmalarına devam eden Abdullah Duman'ın öncülüğünde kuruldu. Ekipte, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden İrem Nur Zengin, Halil İbrahim Duman, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Hatice Sevra Genç, Yakup Talha Yolcu, Muhammet Emrah Küçük; Elektronik Mühendisliği bölümünden Muhammet Baki Karagöz, Ergün Erdoğan, Cesur Bayram ve Mimarlık bölümünden Betül Yalman bulunuyor.

TÜBİTAK 1512 programı çerçevesinde GOSB ve İnnopark Teknoparklarının kuluçka eğitimlerinden başarıyla mezun olan girişim, programın final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Tarım ve gıda problemlerinin artığı günümüzde geleneksel tarım yöntemlerine yardımcı alternatif olacak yeni nesil tarım yöntemlerinin farklı kuşaklara eğitiminin verilmesiyle Türkiye gıdasının sürdürülebilirliğini amaçlayan sosyal sorumluluk projesi, eğitim müfredatını desteklemeyi hedefliyor.

Topraksız tarım eğitim sistemi, eTwinning projelerine hibe edilecek

Agriverts ve ekibi ayrıca, eTwinning ilçe koordinatörleri olan Başiskele Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Yaprak Bebek ve Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Birsen Sarıtoprak'ın birlikte yürüttüğü ulusal çapta eTwinning eğitim projelerine de stratejik ortak olarak kendi geliştirdiği IoT ve mobil uygulama tabanlı topraksız tarım eğitim sistemini de hibe edecek. Agriverts ekip üyeleri, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın da referans olduğu girişimin sosyal sorumluluk projeleri özelinde sosyal değeri önceleyen sponsorlara ve şirket özelinde ise yatırım tekliflerine de açık olduğunu vurguladı.