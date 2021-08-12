GTÜ’lü bilim insanları, rejenerasyon sularında tuz kullanımını yüzde 50 azalttı

KOCAELİ - GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karagündüz gözetiminde 2021 yılı şubat ayında başlatılan çalışmada, Gaziantep’te öncelikli olarak su kullanımı ve iletkenlik değerleri yüksek olan 37 firmada, rejenerasyon sularında tuz azaltımı konusunda saha çalışmaları tamamlandı. Çevreci tesisin faaliyete geçmesiyle tuz kullanımı yüzde 50’ye varan oranda azaltıldı. Keskinler ve Karagündüz, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çevreci yatırımların genel durumunun değerlendirildiği bir toplantıya katılarak, kuruluşunda öncülük ettikleri tesislerde incelemelerde bulundu.

OSB’nin çevreci yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karagündüz ile Gaziantep kamu kurum temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Nizip çayı su kalitesinin iyileştirilmesi eylem planı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılanlar Atık Su Arıtma Tesisi ve Çamur Yakma Tesisi’nde de incelemelerde bulundu. Gaziantep OSB Atık Su Arıtma Tesisi’nde gerçekleşen toplantıda, sanayi bölgesindeki çevreci yatırımlarının genel durumları ve sanayi tesislerinde kullanılan tuz miktarının azaltılması çalışmalarının sonuçları değerlendirildi. GTÜ’lü bilim insanlarının öncülüğünde, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında boyama amaçlı kullanılan tuzun ve suyun geri kazandırılması, kanala atılmaması amacıyla yapılan pilot tesiste amacına uygun başarılı sonuçlar elde edilmesi memnuniyetle karşılandı. Deneme aşamasındaki tesis öncelikli olarak OSB bünyesindeki 4 tekstil fabrikasında denendi. Çalışmalar sürekli olarak geliştirilerek daha iyi olması yolunda devam ediyor. Atık Su Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen toplantı sonunda, katılımcılar tarafından tesisin çevresine ağaç dikimi yapıldı.