GTÜ’lü genç, kendi şirketini kurdu  

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan genç girişimci Ali Baran Yayla, Türkiye'de Windi gaz tahliye tüpü projesini millileştirmek amacıyla marka ve patent başvurusunda bulundu.

Marmara Teknokent ve Adres Patent'in desteğiyle Windi gaz tahliye tüpü projesini hayata geçirdiğini belirten Yayla, "Windi gaz tahliye tüpü 1999'da İsveçli bir doktor tarafından icat ediliyor. Şirket daha sonra 3 kez yatırım olarak büyüyor ve Türkiye dahil yedi ülkede satılan ürün haline geliyor. Bu bilgiler bende farklı fikirler oluşturdu. Bu ürünü araştırmaya ve üzerinde çalışmaya başladım. Fikrimi paylaşmak için Marmara Teknokent ve Adres Patent ile görüşme sağladım. Adres Patent’in desteğiyle marka ve patent başvurusunda bulundum” dedi. KOSGEB'in sunduğu girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimlerini aldığını söyleyen Yayla, “Eğitimlerden sonra, YABY Tech ismiyle şirketimin kurulumunu tamamladım ve gaz tahliye tüpünü millileştirmek için hazırladığım Ar-Ge projesini KOSGEB’e sundum ve projem onaylandı" dedi.



Yayla, şirketin yatırım giderlerinin, 263 bin 580 TL’si makine teçhizat olmak üzere, toplamda 415 bin 80 TL’ye mal olduğunu belirten Yayla, “Bugün bir şirketim, çalışanım, patent başvurusu yaptığım ürünüm ve bu ürünü geliştirmek için teşvik avantajı sağlayan bir projem var” ifadesini kullandı.

Hedefinde, her yıl 200 bin aile var

Sağlık açısından risk taşımayan YABY BABY projesinin, 0 ila 2 yaş grubu çocuğa sahip ve yüksek ve orta gelirli ailelere hitap ettiğini ifade eden Yayla, her yıl 200 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tek kullanımlık bebek gazı tahliye tüpü projesinde tasarlanan YABY BABY ile bebeğin zarar görmeyeceğine değinen Ali Baran Yayla, "YABY BABY, sfinkteri kasının masaj yapılarak yumuşamasını ve dolayısı ile bebekte oluşan gazın doğal olarak tahliyesini sağlar. Bebeğin sfinkteri kasına ulaşacak uzunlukta (0,9 mm) geliştirilmiştir. 0.9 mm olan mesafeden daha fazla ileriye gidilmesine izin vermez. Durdurucu bir bariyere sahiptir. Geri dönüştürülebilir bio uyumlu malzemeden üretilmiştir, latex ve BPA ve PVC gibi tehlikeli madde ve kimyasal içermemektedir. Yumuşak ve yuvarlak bir uç yapısında tasarlanan ve üretilen YABY BABY, bebeğin yaralanmasına ve zarar görmesine izin vermez. Hem ev kullanımı için hem de hastanelerde kullanılmak üzere tasarlandı" diye konuştu.