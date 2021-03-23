GTÜ’lü öğrencilerin 8. BTG etkinliğinde, değişim ve dönüşüm konuşuldu

KOCAELİ - IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu tarafından, 16-17-18 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen öğrenci etkinliği 8. Bilim ve Teknoloji Günleri (BTG), 21 konuk, 15 sponsor, 55 kişilik çalışan ekip ve 5 bin’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. İlk günün açılış konuşmaları, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler tarafından yapıldı. Birinci oturumda ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün moderatörlüğünde, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin katılımıyla ‘Değişim ve Değişim Yönetimi’ konulu panel gerçekleştirildi.

İkinci oturumda, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Yapay Zeka ile şekillenen Covid-19 sonrası dönemi anlattı. Etkinliğin devamında, Deloitte Risk Advisory Director Aykut Koltuk, ‘Değişimin Siber Güvenlik Boyutu’, LC WAIKIKI Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, ‘1980’lerden Günümüze Keyifli Bir Yolculuk’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Kale Grubu Genel Müdürü Selim Erol, Kale Kalıp’taki değişimlerden bahsetti. İlk günün son oturumunda ise Logo Yazılım CEO’su Mehmet Buğra Koyuncu konuşmacı oldu.

Teknoloji dünyasındaki değişimler anlatıldı

İkinci gün açılışı TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer, katılımcılara pandeminin havacılığa etkisini anlattı. Sonraki oturumda xCMO Girişimci, Pazarlama ve Marka Danışmanı Tunç Berkman ile soru cevap şeklinde interaktif bir oturum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda Abdiibrahim Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Megatrendler, İş dünyasının yeni kasırgalarını anlattı. Dördüncü oturumda Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, teknolojinin sigortacılığı nasıl değiştirdiğini açıkladı. Beşinci oturumda, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Olmak ve Zaman” sunumuyla teknoloji dünyasındaki değişimleri ve tavsiyelerini anlattı. Daha sonra Monster Notebook CEO İlhan Yılmaz, Canavarın Dünyaya Açılan Hikayesi’ni anlattı. Son oturumda ise, Yıldız Holding Vice President Business Solutions Nazım Efe ‘Yerelden Globale Değişime Liderlik’ sunumu ile günü tamamladı.

Dijital Dönüşüm konuşuldu

Etkinliğin üçüncü gününde, 18 Mart Çanakkale şehitlerinin anılmasıyla başlayan etkinlikte, Tüpraş CFO’su Doğan Korkmaz ilk konuşmacı oldu. Korkmaz, Türkiye’nin en büyük Sanayi Kuruluşu Tüpraş’ın Koç Holding bünyesinde geçmişten geleceğe doğru dönüşümünü anlattı. Daha sonra Alibaba.com Türkiye, Almanya ve İngiltere Pazar Lideri Cüneyt Erpolat tarafından, ‘Dijtalleşen Dünya’da Trendler ve Değişim’ içerikli sunum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda ShiftDelete kurucu & CEO’su Hakkı Alkan ile kariyer yolculuğu ve katılımcılardan gelen sorular ile soru cevap şeklinde gerçekleştirildi. Ardından Coca Cola İçecek CEO’su Leyla Deliç, Kadın’ın iş hayatındaki yerinden, pandeminin dijital dönüşümünden bahseden interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Bir sonraki oturumda MediaMarkt Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu, çok kanallı pazarlama stratejisinde yeni dengeleri anlattı. Üçüncü günün son oturumunda ise, Kibar Holding Dijitalleşme ve Satın Alma Bölüm Başkanı Metin Erhan konuşmacı oldu.