Gübre takipte düzenleme talebi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Sera, tarla ve bahçe bitkileri için özel gübrelerin ve ilgili bitki besleme ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında sektörde önemli bir marka olan SETO A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Gönen, son dönemlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen gübre konusunda bilgi verdi.

350 milyonluk ek yük



Gönen, yakın zamanda uygulamaya konulan Gübre Takip Sistemi’nin sektöre ve üreticilere önemli yük getirdiğini ve maliyet artışına yol açtığını söyledi. Sistemin sektöre 300-350 milyon lira ek yük getirdiğini anlatan Gönen, “Sisteme şimdi de mali kontrol getirilmek isteniyor. Bu da çiftçiye yük olarak gelecek. Özellikle de bitki besleme firmalarında gelir ve zaman kaybına yol açacak. Gübre Takip Sistemi artık rekabetçi bir ortama dönüştürülmeli” diye konuştu.